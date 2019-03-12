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Материалы по теме:

Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка

Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка

В Новокуйбышевске полицейские выясняют детали массовой аварии. Около пяти часов вечера 11 марта 39-летняя автоледи выезжала на иномарке «Форд Фьюжн» с прилегающей территории на улице Промышленности. Женщина не уступила дорогу другой машине и врезалась в «Ладу Весту», которая ехала со 
12 марта 2019, 09:09
Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

В Самаре сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что в нежилых помещениях в поселке Прибрежный производили запчасти для машин. Как сообщает региональное ГУ МВД, в двух гаражных комплексах нашли станки и оборудование для изготовления контрафактных запчастей и комплектующих, а также склад 
12 марта 2019, 05:03
Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
12 марта 2019, 04:20
В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, 
12 марта 2019, 03:11
В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими

В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку

Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих 
12 марта 2019, 08:18
В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной 
11 марта 2019, 08:47
В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста

В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста

Блогер Роман Еремкин рассказал про начало весны-2019 для самарского велосипедиста. "Зиму откатали, теперь очередь за весной. Проезжую часть Московского шоссе и Ново-Садовой от снега очистили, и чуть-чуть убрали его от дороги, что сводит к минимуму количество грязи в первом 
11 марта 2019, 08:32
В блогах: Почему в Самаре текут кровли

В блогах: Почему в Самаре текут кровли

Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. 
5 марта 2019, 05:01
Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
 
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. 
3 марта 2019, 07:13
Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти

Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти

В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.

«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 

5 июня 2018, 04:02
Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе

Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе

На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.

Ориентировочно, строительство должно 
23 апреля 2018, 09:16
Бомбардировщики Минобороны получат двигатели из Самары

Бомбардировщики Минобороны получат двигатели из Самары

Самарский завод «Кузнецов» передаст Министерству обороны РФ четыре опытных двигателя для бомбардировщиков ТУ-160. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Юрий Борисов во время визита в Самару.

На самарском заводе «Кузнецов», который является одним из крупнейших в стране производителей ракетных 
22 марта 2018, 03:03
Самарский завод «Кузнецов» готов к серийному выпуску двигателей для ТУ-160

Самарский завод «Кузнецов» готов к серийному выпуску двигателей для ТУ-160

105 лет со дня основания отмечает ПАО «Кузнецов» - самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации, входящее в крупнейшую общественную организацию «Союз машиностроителей России».
6 октября 2017, 06:00
Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Под Самарой, в особой экономической  зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.

«Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест. Объем заявленных инвестиций 

4 октября 2017, 10:37
Самарский завод «Кузнецов» потребовали признать банкротом

Самарский завод «Кузнецов» потребовали признать банкротом

Компания «Призма» обратилась в Арбитражный суд с требованием запустить процедуру банкротства на самарском заводе «Кузнецов». Поставщик из города Искитим Новосибирской области хочет получить от оборонного предприятия деньги за поставленное промышленное оборудование. Сумма требований в материалах арбитража не раскрывается. По мнению 

24 августа 2017, 12:40
Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

ПАО «Кузнецов» опубликовало итоги работы в 2016 году. Как следует из годового отчета компании, чистый убыток увеличился почти в четыре раза с 1 миллиарда до 3 миллиардов 959 миллионов рублей. Поэтому годовое вознаграждение членам совета директоров предприятия не выплачивалось. А 

4 июля 2017, 04:37
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