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Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка
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12 марта 2019, 09:09
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Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти
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12 марта 2019, 05:03
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Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду
С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
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12 марта 2019, 04:20
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В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины
Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, …
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12 марта 2019, 03:11
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В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку
Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих …
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12 марта 2019, 08:18
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В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина
Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной …
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11 марта 2019, 08:47
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В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста
Блогер Роман Еремкин рассказал про начало весны-2019 для самарского велосипедиста. "Зиму откатали, теперь очередь за весной. Проезжую часть Московского шоссе и Ново-Садовой от снега очистили, и чуть-чуть убрали его от дороги, что сводит к минимуму количество грязи в первом …
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11 марта 2019, 08:32
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В блогах: Почему в Самаре текут кровли
Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. …
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5 марта 2019, 05:01
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Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито
На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. …
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3 марта 2019, 07:13
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Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти
В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.
«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 …
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5 июня 2018, 04:02
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Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе
На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.
Ориентировочно, строительство должно …
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23 апреля 2018, 09:16
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Бомбардировщики Минобороны получат двигатели из Самары
Самарский завод «Кузнецов» передаст Министерству обороны РФ четыре опытных двигателя для бомбардировщиков ТУ-160. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Юрий Борисов во время визита в Самару.
На самарском заводе «Кузнецов», который является одним из крупнейших в стране производителей ракетных …
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22 марта 2018, 03:03
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Самарский завод «Кузнецов» готов к серийному выпуску двигателей для ТУ-160
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6 октября 2017, 06:00
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Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат
Под Самарой, в особой экономической зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.
«Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест. Объем заявленных инвестиций …
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4 октября 2017, 10:37
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Самарский завод «Кузнецов» потребовали признать банкротом
Компания «Призма» обратилась в Арбитражный суд с требованием запустить процедуру банкротства на самарском заводе «Кузнецов». Поставщик из города Искитим Новосибирской области хочет получить от оборонного предприятия деньги за поставленное промышленное оборудование. Сумма требований в материалах арбитража не раскрывается. По мнению …
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24 августа 2017, 12:40
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Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения
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4 июля 2017, 04:37
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