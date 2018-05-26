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В блогах: «Вконец обнаглевшие телефонные спамеры из Сбербанка»
Самарцев продолжает волновать «из рук вон плохо» налаженная работа Сбербанка. На этот раз горожане поведали про «вконец обнаглевших телефонных спамеров из Сбера». "Сегодня рано утром меня и мою жену разбудил очередной звонок из Сбербанка, - пишет самарец Александр Е. …
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25 мая 2018, 07:20
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Фото в блогах: что такое «альтернативная Самара»
Блогер Игорь Синюков поведал про альтернативную Самару. Речь идет о кировских окраинах, местных жителях-мигрантах и "древних" легковушках. "Думаю, такое "чудо-юдо-бухловоз" вообще должно быть утилизировано, а не передвигаться по дорогам, но это все-таки Юнгородок..." - сетует автор. "В Самаре есть …
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25 мая 2018, 03:41
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В блогах: «У Сбербанка базы данных «перекособочились»
Самарец Александр Кочетов передал через "Фейсбук" "спасибо товарищам из Сбербанка". "Ваш «Сбербанк Онлайн» настолько прекрасен, что через него я не могу оплатить услуги детсада. Ввожу его номер, а автоматика забивает в графу совершенно другое учреждение. Не знаю, то ли …
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25 мая 2018, 10:02
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24 мая 2018, 08:03
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Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре
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18 мая 2018, 04:15
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В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити
В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее …
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21 декабря 2017, 12:05
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Самарский «дом-кукурузу» украсят граффити в виде космонавта
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30 ноября 2017, 03:43
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В Самаре появятся новые гигантские граффити
На самарских многоэтажках появятся новые граффити с портретами известных людей. Сейчас художники приступили к работе на торце дома №4 по улице Губанова. Там появится портрет заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина города Самара - Владимира Диамидовича Середавина. Еще одно изображение …
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20 сентября 2017, 12:03