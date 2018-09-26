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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре возник затор из-за отключения светофора

В Самаре возник затор из-за отключения светофора

В среду, 26 сентября, на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре отключили светофор. По словам очевидцев, это серьезно осложнило движение транспорта. Около светофора какие-то работы вели специалисты, а на перекрестке стоял регулировщик. Между тем, «Самарадорсигнал» сообщил, что светофор 
26 сентября 2018, 09:12
Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Выбрана предварительная дата, когда стартует отопительный сезон в Самаре. По словам заместителя главы областной столицы Владимира Василенко, запуск отопительного сезона запланирован на 1 октября. Когда самарцы поинтересовались, почему бы не наладить подачу отопления в дома уже сейчас, когда значительно 
26 сентября 2018, 09:08
В блогах: в Тольятти купят

В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"

Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть 
26 сентября 2018, 07:30
В блогах: страшный потоп на улице Революционной

В блогах: страшный потоп на улице Революционной

"В Самаре прошло уже три недели, как затопило перекресток улиц Революционной и Карла-Маркса. Но никому до этого нет никакого дела - вода течет, огромная лужа, ходить там невозможно, газоны - настоящие болота, вонь и комары", - такую жалобу на бездействие 
26 сентября 2018, 06:55
В блогах: самарец побывал на кладбище русских солдат в Мурмелоне (Франция)

В блогах: самарец побывал на кладбище русских солдат в Мурмелоне (Франция)

Самарец Олег Ракшин рассказал в Фейсбуке о поездке во Францию на кладбище Мурмелон, где похоронены русские солдаты Первой мировой войны. Автор снимает фильм про те нелегкие времена. "Во время нашей работы на кладбище и в первый, и во второй 
25 сентября 2018, 07:47
В блогах: Рубежное. Жители негодуют:

В блогах: Рубежное. Жители негодуют: "Ни из дома, ни домой добраться невозможно!"

В Самаре жители Рубежного через Твиттер обратились к властям области, чтобы они обратили внимание на ситуацию, сложившуюся с общественным транспортом в этом микрорайоне. По словам горожан, ни из дома, ни домой добраться невозможно, особенно по выходным дням. Самарцы жалуются, 
25 сентября 2018, 07:41
Палеонтологи обнаружили в Монголии останки динозавра с «лебяжьей» шеей

Палеонтологи обнаружили в Монголии останки динозавра с «лебяжьей» шеей

На бескрайних просторах пустыни Гоби в Монголии палеонтологи нашли останки неизвестного официальной науке вида пернатого динозавра. О редчайшем открытии рассказывается на страницах издания Nature.
Эта разновидность получила наименование Halszkaraptor escuilliei, она принадлежит к семейству, название которого переводится как «бегающие ящеры». 

7 декабря 2017, 10:44
Ученые установили новые обстоятельства вымирания динозавров на Земле

Ученые установили новые обстоятельства вымирания динозавров на Земле

Английские исследователи открыли новые предпосылки исчезновения динозавров на нашей планете. Как считают ученые, падение на Землю гигантского астероида спровоцировало выброс серы в атмосферу, а уже это обстоятельство, в свою очередь, запустило механизм вырождения огромных рептилий.
По данным британских экспертов, космический 

22 ноября 2017, 05:15
На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра

На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра

Зарубежные уфологии уверены, что нашли останки существа, очень похожего на динозавра, на спутнике Нептуна Тритоне. Открытие они сделали в процессе анализа фотографий NASA.
На детальном изображении северного полушария различим таинственный объект, по очертаниям очень схожий с динозавром. По крайней мере, 
13 ноября 2017, 03:40
Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов

Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов

Аукцион Heritage славится своими необычными раритетными лотами. Теперь с молотка уйдут скелеты доисторических обитателей.
Череп трицератопса – один из наиболее популярных лотов. Его обнаружили в штате Монтана. По предварительным оценкам, животное обитало 65 млн лет назад. На голове у него 

30 октября 2017, 02:11
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