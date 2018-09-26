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В Самаре возник затор из-за отключения светофора
В среду, 26 сентября, на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре отключили светофор. По словам очевидцев, это серьезно осложнило движение транспорта. Около светофора какие-то работы вели специалисты, а на перекрестке стоял регулировщик. Между тем, «Самарадорсигнал» сообщил, что светофор …
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26 сентября 2018, 09:12
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Стало известно, когда в Самаре включат отопление
Выбрана предварительная дата, когда стартует отопительный сезон в Самаре. По словам заместителя главы областной столицы Владимира Василенко, запуск отопительного сезона запланирован на 1 октября. Когда самарцы поинтересовались, почему бы не наладить подачу отопления в дома уже сейчас, когда значительно …
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26 сентября 2018, 09:08
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В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"
Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть …
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26 сентября 2018, 07:30
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В блогах: страшный потоп на улице Революционной
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26 сентября 2018, 06:55
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В блогах: самарец побывал на кладбище русских солдат в Мурмелоне (Франция)
Самарец Олег Ракшин рассказал в Фейсбуке о поездке во Францию на кладбище Мурмелон, где похоронены русские солдаты Первой мировой войны. Автор снимает фильм про те нелегкие времена. "Во время нашей работы на кладбище и в первый, и во второй …
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25 сентября 2018, 07:47
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В блогах: Рубежное. Жители негодуют: "Ни из дома, ни домой добраться невозможно!"
В Самаре жители Рубежного через Твиттер обратились к властям области, чтобы они обратили внимание на ситуацию, сложившуюся с общественным транспортом в этом микрорайоне. По словам горожан, ни из дома, ни домой добраться невозможно, особенно по выходным дням. Самарцы жалуются, …
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25 сентября 2018, 07:41
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Палеонтологи обнаружили в Монголии останки динозавра с «лебяжьей» шеей
На бескрайних просторах пустыни Гоби в Монголии палеонтологи нашли останки неизвестного официальной науке вида пернатого динозавра. О редчайшем открытии рассказывается на страницах издания Nature.
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7 декабря 2017, 10:44
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Ученые установили новые обстоятельства вымирания динозавров на Земле
Английские исследователи открыли новые предпосылки исчезновения динозавров на нашей планете. Как считают ученые, падение на Землю гигантского астероида спровоцировало выброс серы в атмосферу, а уже это обстоятельство, в свою очередь, запустило механизм вырождения огромных рептилий.
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22 ноября 2017, 05:15
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На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра
Зарубежные уфологии уверены, что нашли останки существа, очень похожего на динозавра, на спутнике Нептуна Тритоне. Открытие они сделали в процессе анализа фотографий NASA.
На детальном изображении северного полушария различим таинственный объект, по очертаниям очень схожий с динозавром. По крайней мере, …
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13 ноября 2017, 03:40
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Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов
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30 октября 2017, 02:11