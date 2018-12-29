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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре ведется проверка ДТП, в котором пострадали два пешехода. В пятницу, 28 декабря, 20-летний автолюбитель ехал на ВАЗ-2113 по улице Партизанской в сторону Промышленности. По предварительной информации, он не справился с управлением и сбил двух пешеходов — 72-летнюю бабушку 
29 декабря 2018, 01:41
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка и уехал. В полицию обратились сотрудники одной из больниц, которые рассказали, что к ним обратился девятилетний мальчик с различными ушибами на голове и теле. Оказалось, что 26 декабря в 13:00 неустановленный автомобиль во 
29 декабря 2018, 01:12
В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату 
29 декабря 2018, 12:20
Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов

Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов

Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, 
29 декабря 2018, 11:44
В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку

В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку

Повеселила читателей в "Фейсбуке" самарчанка Юлия Сафанова. Она показала, каких колоритных Деда Мороза и Снегурочку установили на площади возле елки в Новокуйбышевске. "Теперь весь город в потрясении, - утверждает девушка. - Сказочные персонажи навевают страх на малолетних горожан, а 
26 декабря 2018, 05:23
В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили

В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"

Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам 
26 декабря 2018, 05:12
В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и 
25 декабря 2018, 06:07
В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной 
25 декабря 2018, 05:56
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