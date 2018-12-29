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В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой
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29 декабря 2018, 01:41
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Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»
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29 декабря 2018, 01:12
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В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора
В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату …
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29 декабря 2018, 12:20
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Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов
Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, …
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29 декабря 2018, 11:44
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В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку
Повеселила читателей в "Фейсбуке" самарчанка Юлия Сафанова. Она показала, каких колоритных Деда Мороза и Снегурочку установили на площади возле елки в Новокуйбышевске. "Теперь весь город в потрясении, - утверждает девушка. - Сказочные персонажи навевают страх на малолетних горожан, а …
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26 декабря 2018, 05:23
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В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"
Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам …
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26 декабря 2018, 05:12
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В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная
Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и …
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25 декабря 2018, 06:07
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В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом
В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной …
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25 декабря 2018, 05:56