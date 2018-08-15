|
В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
|
15 августа 2018, 10:26
|
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС
|
15 августа 2018, 10:16
|
В блогах: как в Тольятти совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды.
"А местной администрации все это безобразие до фонаря, - пишет автор. - Рекламные объявления у нас везде: на почтовых ящиках, стенах, окнах, в лифтах. …
|
15 августа 2018, 09:24
|
Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
|
15 августа 2018, 05:21
|
В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"
Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.
"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер …
|
14 августа 2018, 08:15
|
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
|
13 августа 2018, 09:14
|
В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью
Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.
"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень …
|
11 августа 2018, 12:45
|
В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?
Блогер missis_ykcyc просит власти Самары обратить внимание на руины давно сгоревшего кафе в поселке Мехзавод:
"С момента пожара прошло уже очень много лет. Забор растащили предприимчивые граждане - кто на дачу, кто на металлолом. А сам скелет некогда …
|
11 августа 2018, 11:08
|
В блогах: пятничное-инвалидное
Блогер eirc63 жалуется на чрезмерное увлечение самарских магазинов парковочными местами для инвалидов. "Судя по количеству парковок, складывается ощущение, что у нас вчера по стране прокатилась война, - иронизирует автор. - Причем врачи на этой войне были уровня наполеоновских времен: …
|
11 августа 2018, 10:03
|
В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю
|
8 августа 2018, 11:48
|
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются
|
6 июня 2018, 08:00
|
Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль
|
4 июня 2018, 03:56