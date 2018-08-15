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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
15 августа 2018, 10:26
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

Двое бывших налоговиков из Самарской области стали ответчиками в делах о мошенничестве. Суд Ленинского района Самары вынес приговор 40-летнему и 49-летнему мужчинам. Во время расследования и суда правоохранители насчитали 11 преступных эпизодов. С 2007 по 2014 годы двое бывших налоговиков, 
15 августа 2018, 10:16
В блогах: как в Тольятти совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды

В блогах: как в Тольятти совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды.

"А местной администрации все это безобразие до фонаря, - пишет автор. - Рекламные объявления у нас везде: на почтовых ящиках, стенах, окнах, в лифтах. 
15 августа 2018, 09:24
Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению 
15 августа 2018, 05:21
В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная

В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"

Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.

"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер 
14 августа 2018, 08:15
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. В этом году он праздновал двойной юбилей — полвека прошло с того момента, как любители авторской песни впервые собрались вместе, в то же время по количеству проведенных фестивалей он стал 45-м. 
 
Юбилейный 45-й Грушинский 
13 августа 2018, 09:14
В блогах: как же достал

В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью

Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.

"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень 
11 августа 2018, 12:45
В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

Блогер missis_ykcyc просит власти Самары обратить внимание на руины давно сгоревшего кафе в поселке Мехзавод:

"С момента пожара прошло уже очень много лет. Забор растащили предприимчивые граждане - кто на дачу, кто на металлолом. А сам скелет некогда 
11 августа 2018, 11:08
В блогах: пятничное-инвалидное

В блогах: пятничное-инвалидное

Блогер eirc63 жалуется на чрезмерное увлечение самарских магазинов парковочными местами для инвалидов. "Судя по количеству парковок, складывается ощущение, что у нас вчера по стране прокатилась война, - иронизирует автор. - Причем врачи на этой войне были уровня наполеоновских времен: 
11 августа 2018, 10:03
В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области продолжается подготовка к фестивалю авторской песни имени Грушина. На Мастрюковских озерах оборудованы посты медиков и МЧС, завершается монтаж сцен и плавучей эстрады-гитары. Напомним, что 45-й юбилейный фестиваль пройдет с 9 по 12 августа, а его история началась 
8 августа 2018, 11:48
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

В этом году впервые за всю свою историю фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проходящий в Самарской области в первые выходные июля, перенесен на начало августа. Причина - беспрецедентные меры безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого 

6 июня 2018, 08:00
Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль

Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль

В Самаре Грушинский фестиваль официально перенесли. Традиционно самый масштабный в России бардовский фестиваль проводится у Мастрюковских озер в первые выходные июля – в 2018 году они выпадают на 7 и 8 июля. В связи с тем,  что это дни проведения 

4 июня 2018, 03:56
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