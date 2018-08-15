В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью



"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень … Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка."Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень