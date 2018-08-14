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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина
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14 августа 2018, 09:37
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Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре
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14 августа 2018, 09:16
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В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по "возрасту дожития"?
Про неприятный случай в Сбербанке рассказал в "Фейсбуке" Михаил Крутихин.
"Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные …
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14 августа 2018, 08:45
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В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"
Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.
"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер …
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14 августа 2018, 08:15
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В выходные в Самаре пройдут тренировка по жонглированию и шоу барабанов
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3 августа 2018, 11:20
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Зрители шоу Копперфильда снова пожаловались на травмы
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25 апреля 2018, 04:34
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При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!
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12 апреля 2018, 07:00
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В блогах: тольяттинец объяснил отказ от участия в шоу Малахова
Тольяттинец Илья Губарев, известный своим участием в различных телешоу, сообщил во «ВКонтакте», что не поедет в Москву на съемки новой передачи на одном из федеральных телеканалов, посвященной освобождению из колонии земляка Сергея Семенова, отбывшего наказание по делу об изнасиловании …
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16 января 2018, 01:41