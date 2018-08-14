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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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На улице Мичурина в областной столице временно перекрыто движение транспорта на участке между улицами Осипенко и Челюскинцев. Напротив дома № 21 сейчас ведутся аварийные работы. Движение будет закрыто до окончания работ, сроки пока неизвестны. На время ремонта троллейбусы, курсирующие по 
14 августа 2018, 09:37
Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

В Самаре начались доследственные проверки из-за гибели двух детей, которые умерли 13 августа. По данным следователей, тело четырехмесячного мальчика было найдено в 10:00 в квартире на улице Черемшанской. Причем, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось.

Позже, в 15:10 стало 
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В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по

В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по "возрасту дожития"?

Про неприятный случай в Сбербанке рассказал в "Фейсбуке" Михаил Крутихин.

"Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные 
14 августа 2018, 08:45
В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная

В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"

Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.

"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер 
14 августа 2018, 08:15
В выходные в Самаре пройдут тренировка по жонглированию и шоу барабанов

В выходные в Самаре пройдут тренировка по жонглированию и шоу барабанов

В ближайшие выходные улица Куйбышева в Самаре снова будет пешеходной. Напомним, что эксперимент продлится до 2 сентября.

В первый уик-энд августа горожан ждет развлекательная программа и различные активности на «пешеходке». В субботу, 4 августа около ЦРК «Художественный» в 14:00 
3 августа 2018, 11:20
Зрители шоу Копперфильда снова пожаловались на травмы

Зрители шоу Копперфильда снова пожаловались на травмы

Еще две женщины пожаловались на травмы, якобы полученные во время участия в знаменитом трюке с исчезновением людей в шоу Дэвида Копперфильда. Об этом рассказал Кокс Бенедикт Морелли, адвокат британца Гэвина Кокса, который подал в суд на фокусника из-за полученных травм. 
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При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!

При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!

Ани Лорак – одна из сильнейших вокалисток современности. Певица невероятной красоты, уникальный голос которой в 4,5 октавы покорил миллионы слушателей по всему миру! Служить людям песней – вот ее жизненное кредо. 
12 апреля 2018, 07:00
В блогах: тольяттинец объяснил отказ от участия в шоу Малахова

В блогах: тольяттинец объяснил отказ от участия в шоу Малахова

Тольяттинец Илья Губарев, известный своим участием в различных телешоу, сообщил во «ВКонтакте», что не поедет в Москву на съемки новой передачи на одном из федеральных телеканалов, посвященной освобождению из колонии земляка Сергея Семенова, отбывшего наказание по делу об изнасиловании 
16 января 2018, 01:41
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