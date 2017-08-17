10
34
49
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: Ветераны плохого не посоветуют

В блогах: Ветераны плохого не посоветуют

Блогер Игорь Кондратьев опубликовал советы от ветерана, как оптимизировать в Самарской области строительство автодорог. Бывший руководитель Сызранского СМТ № 4 "Главсредневолжскстроя" Анатолий Корчагин хочет, чтоб его услышали власти региона. По словам Корчагина, в области нужно создать лабораторию по контролю изготовления асфальта 

17 августа 2017, 07:40
На

На "Самарском электромеханическом заводе" прошел традиционный День донора

В этот раз в акции приняли участие около 50 человек. Отметим, подобные мероприятия постоянно проводятся по всей стране, на предприятиях и в вузах, по инициативе одной из крупнейших общественных организаций "Союза машиностроителей России".
Как говорят сотрудники областной станции переливания крови, 

17 августа 2017, 06:17
25 чиновников мэрии Самары обучат английскому за казенный счет

25 чиновников мэрии Самары обучат английскому за казенный счет

За право на обучение самарских чиновников английскому языку поборются сразу два местных вуза: педагогический и международный институт рынка. Конкурс на оказание этих образовательных услуг объявил городской департамент управделами администрации. «Пед» готов подготовить 25 представителей власти к чемпионату мира по футболу 

17 августа 2017, 04:47
Как похищают квартиры самарские

Как похищают квартиры самарские "черные" риелторы?

Как похищают квартиры "черные" риелторы? Можно ли вернуть украденное имущество? Что будет с людьми, купившими квартиры, оформленные по подложным документам? Об этом и многом другом программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал Дмитрий Зубалов - заместитель начальника Следственного управления - начальник следственной 

17 августа 2017, 03:36
В блогах: На АвтоВАЗе будет премия к 1 сентября?!

В блогах: На АвтоВАЗе будет премия к 1 сентября?!

В паблике "ВК" - "Рабочие АВТОВАЗа" - весь день бурно обсуждали необычный слух. "Говорят, на 1 сентября тем вазовцам, у кого есть дети, будут давать премию в размере 10 тысяч рублей", - написал автор сообщения. "Ложь это и провокация. Такого 

16 августа 2017, 08:57
В блогах: Ночные выбросы

В блогах: Ночные выбросы

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили фотографии ночных выбросов с местных химзаводов. "Вот так, пока мы спим, нам отравляют атмосферу. После этого у многих горожан начинается головная боль и тошнота. Это только первые видимые симптомы. Затем пишут статистику по 

16 августа 2017, 07:55
В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?

В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?

Блогер samara2019 обращает внимание на состояние железной лестницы к пивбару "Дно", самому известному символу Самары. "Все самарцы хорошо знают эту лестницу и где она находится. Все ходили по ней: вниз за напитком и вверх с напитком. Состояние лестницы сейчас удручающее и 

16 августа 2017, 06:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна