Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно реже "сочетаться браком". Если и "сочетаются", то часто без платья, костюма и даже без банкетика. Кризис. Экономия. Ну вот на освободившемся этаже и сделали праздник, ну и вообще решили как досуговую площадку развивать. Там появились мимы и свой, самарский, Майкл Джексон".
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В блогах: "Почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти?"
Блогер Виталий Политов задается вопросом, "почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти"? Автор поведал про опасный перекресток на пересечении Мичурина и Московского шоссе. "Из-за чьего-то непродуманного решения здесь ежедневно сотни (если не тысячи) людей подвергаются опасности быть сбитыми. Из-за …
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13 марта 2018, 07:00
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Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
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13 марта 2018, 04:54
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В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»
Блогер Игорь Кондратьев пишет, «как ВТО уничтожила самарскую табачную фабрику». В марте 2004 года в прессе появилось сообщение: новые собственники …
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13 марта 2018, 08:01
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В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?
Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
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13 марта 2018, 12:03
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«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»
«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение …
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12 марта 2018, 02:17
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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями о пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку
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6 марта 2018, 07:15
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В блогах: Бой за 7 секунд
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6 марта 2018, 06:13
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В детсадике отключили отопление за долги
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27 февраля 2018, 07:16