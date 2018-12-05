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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.

Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в 
5 декабря 2018, 10:12
О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

Бензин на автозаправках 63-го региона в ближайшее время дорожать не должен. Таков прогноз мониторящих рынок антимонопольщиков. Исключение - дизельное топливо в связи с переходом с летнего на зимний вариант. Здесь рост может составить 2-3 рубля за литр. Между тем, в 
5 декабря 2018, 09:52
В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется 
5 декабря 2018, 09:17
В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не 
5 декабря 2018, 09:04
В блогах: в Самаре сварщики, строители и грузчики становятся мастерами по маникюру

В блогах: в Самаре сварщики, строители и грузчики становятся мастерами по маникюру

Блогер Анна Носова поведала, что в Самаре бывшие сварщики, строители и грузчики идут работать в сферу красоты. "Все больше мужиков решаются стать мастерами по маникюру и бровям, - утверждает автор. - Сегодня моя «бровистка» рассказала, что на обучение приходит 
5 декабря 2018, 08:50
В блогах: немцы бомбили Куйбышев

В блогах: немцы бомбили Куйбышев

Интересный факт о Великой Отечественной войне поведал в "Фейсбуке" самарец Олег Ракшин. "Прослушал старое интервью, записанное еще в 1983 году. Женщина с одной из барж рассказывает, как прорывались из Сталинграда. Всю дорогу до Куйбышева их бомбили. Весь караван судов 
5 декабря 2018, 09:55
В блогах: в Самаре появится проект

В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"

Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - 
4 декабря 2018, 07:44
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