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Алексей Иванов издаст роман про пионеров-вампиров в Самаре
В конце осени выйдет новая книга известного писателя Алексея Иванова, автора «Географ глобус пропил», в экранизации которого снимался Константин Хабенский, «Сердца Пармы», двухтомника «Тобол». Как сообщила представитель литератора, продюсер Юлия Зайцева, «Пищеблок» - страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и …
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3 сентября 2018, 10:40
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В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его
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3 сентября 2018, 10:09
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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3 сентября 2018, 06:12
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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Тольяттинцы выберут место под строительство "Немов-центра"
1 февраля состоялось заседание общественного совета Автозаводского района Тольятти. Участники мероприятия должны были определить локальный вопрос, который необходимо вынести на голосование среди жителей района 18 марта, в день выборов президента России. Из нескольких тем общественники большинством голосов поддержали выбор места …
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2 февраля 2018, 04:06
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Самарскую область посетила целая плеяда олимпийских чемпионов
Среди них легенды отечественного спорта Алексей Немов и Светлана Хоркина. Они приехали в Тольятти, чтобы провести для начинающих атлетов мастер-класс по спортивной гимнастике. Алексей Немов продемонстрировал легендарное приземление, благодаря которому он раз за разом становился победителем многочисленных спортивных соревнований. Свои …
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7 ноября 2016, 02:53
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Общественная палата просит Минтруд возродить производственную гимнастику
Общественная палата (ОП) предложила Минтруду ввести существовавшую в советские времена практику 15-минутных занятий гимнастикой на рабочем месте. Первыми к новшеству могут приобщиться работники госучреждений.
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1 сентября 2016, 03:03
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В Самаре гимнасты-чемпионы провели мастер-класс для юных спортсменов
Звезды гимнастики провели Самаре мастер-класс для юных атлетов. Занятие для самарских девочек-гимнасток провели победительницы Игр Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова и Елена Шевченко. С мальчиками тренировались Николай Крюков и легендарный воспитанник тольяттинского спорта четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.
«Мы посмотрели, …
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26 ноября 2015, 11:31