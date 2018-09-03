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Материалы по теме:

Алексей Иванов издаст роман про пионеров-вампиров в Самаре

Алексей Иванов издаст роман про пионеров-вампиров в Самаре

В конце осени выйдет новая книга известного писателя Алексея Иванова, автора «Географ глобус пропил», в экранизации которого снимался Константин Хабенский, «Сердца Пармы», двухтомника «Тобол». Как сообщила представитель литератора, продюсер Юлия Зайцева, «Пищеблок» - страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и 
3 сентября 2018, 10:40
В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его

В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его

В суд направлено уголовное дело о краже денег у пенсионера. В преступлении подозревают жительницу Октябрьска. По версии следствия, 19-летняя девушка приехала в Сызрань погостить к знакомым. Эти люди снимали квартиру в том же доме, где жил потерпевший.

Девушка постучалась 
3 сентября 2018, 10:09
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. 
3 сентября 2018, 06:12
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
Тольяттинцы выберут место под строительство

Тольяттинцы выберут место под строительство "Немов-центра"

1 февраля состоялось заседание общественного совета Автозаводского района Тольятти. Участники мероприятия должны были определить локальный вопрос, который необходимо вынести на голосование среди жителей района 18 марта, в день выборов президента России. Из нескольких тем общественники большинством голосов поддержали выбор места 

2 февраля 2018, 04:06
Самарскую область посетила целая плеяда олимпийских чемпионов

Самарскую область посетила целая плеяда олимпийских чемпионов

Среди них легенды отечественного спорта Алексей Немов и Светлана Хоркина. Они приехали в Тольятти, чтобы провести для начинающих атлетов мастер-класс по спортивной гимнастике. Алексей Немов продемонстрировал легендарное приземление, благодаря которому он раз за разом становился победителем многочисленных спортивных соревнований. Свои 

7 ноября 2016, 02:53
Общественная палата просит Минтруд возродить производственную гимнастику

Общественная палата просит Минтруд возродить производственную гимнастику

Общественная палата (ОП) предложила Минтруду ввести существовавшую в советские времена практику 15-минутных занятий гимнастикой на рабочем месте. Первыми к новшеству могут приобщиться работники госучреждений.
В соответствующем послании на имя руководства Минтруда Общественная палата просит изучить возможность возрождения производственной гимнастики в 

1 сентября 2016, 03:03
В Самаре гимнасты-чемпионы провели мастер-класс для юных спортсменов

В Самаре гимнасты-чемпионы провели мастер-класс для юных спортсменов

Звезды гимнастики провели Самаре мастер-класс для юных атлетов. Занятие для самарских девочек-гимнасток провели победительницы Игр Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова и Елена Шевченко. С мальчиками тренировались Николай Крюков и легендарный воспитанник тольяттинского спорта четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

«Мы посмотрели, 
26 ноября 2015, 11:31
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