В блогах: Тольятти - столица Быдлостана? Тольяттинец Михаил Михайлов заявил в "Фейсбуке", что "если бы существовала такая страна, как Быдлостан, то Тольятти вполне заслуженно стал бы столицей этого государства". "Вчера были на концерте в местной филармонии. Больше половины зрителей - это пожилые люди за 60 лет. Они …