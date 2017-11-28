Самарское ТТУ обратилось через "Живой Журнал" к жителям города. "Уважаемые самарцы, в городе Штутгарте есть трамвай с гербом Самары. - пишут транспортники. - В рамках продолжения сотрудничества с нашим городом-побратимом, на какой маршрут и марку трамвая можно было бы нанести герб немецкого города?" По мнению горожан, герб Штутгарта лучше всего изобразить на тех трамваях, которые будут ходить до "Самара-Арены". Чтобы туристы уж точно увидели эти вагоны.
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В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?
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28 ноября 2017, 08:10
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В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского
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28 ноября 2017, 06:36
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В Самаре остановили работы по проекту «Гагарин-центр»
В Самарской области остановили проектно-изыскательские работы по созданию в районе Радиоцентра научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». Как пояснили в областном минэкономразвития, компетенций одного Самарского национального исследовательского университета, который должен был стать оператором проекта, недостаточно для такого масштабного и многопрофильного комплекса. …
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28 ноября 2017, 07:08
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В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе
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28 ноября 2017, 02:33
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Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева
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28 ноября 2017, 12:00
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В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»
Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по …
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28 ноября 2017, 11:34
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В блогах: «Страшная фотка с улицы Галактионовской для самарской мэрии»
Самарчанка Юлия Копылова через "Фейсбук" обратилась к мэрии города, чтобы они посмотрели на эту страшную фотку с улицы Галактионовской, дом 13. "Я, мягко говоря, обалдела, когда встала с тремя маленькими детьми перед этой ямой в подъезде родителей. Коммунальщики никак …
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28 ноября 2017, 10:58
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В блогах: Сокские штольни
Блогер bepowerback пишет про мир подземелья Сокских штолен. "Это один из интереснейших спелеологических объектов Самарской области, где велась разработка доломитного известняка. С конца 30-х до 1946 года в штольнях использовался труд заключенных Безымянлага. Работа прекратилась в начале 60-х годов, вход …
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21 ноября 2017, 07:45
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В блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб
Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети "ВКонтакте", что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию, напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото со стоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало сызранские …
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21 ноября 2017, 06:28
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В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»
Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один …
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1 июля 2017, 02:38
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Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей
Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 …
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20 июня 2017, 01:55
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В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов
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4 июня 2017, 06:18
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На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу
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14 мая 2017, 11:25