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В блогах: про штрафы и эвакуаторы
Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?
"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле …
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11 декабря 2017, 07:53
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В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»
Блогер Анна Носова поведала, что судьба скандального медицинского корпуса спортивного центра «Олимп» до сих пор не решена.
"Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30 …
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11 декабря 2017, 07:38
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В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы
Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.
«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до …
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8 декабря 2017, 11:35
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В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой
Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".
"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - …
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8 декабря 2017, 11:18
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В Самаре открылся интерактивный исторический парк
В торговом центре «Гудок» открылся парк «Россия — моя история». Первыми его увидели историки, представители духовенства, областного правительства и городской администрации. Посетил мероприятие и врио губернатора Дмитрий Азаров. Сам проект — это интерактивные исторические экспозиции с видеоинфографикой, планшетами, сенсорными столами …
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8 ноября 2017, 11:52
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В блогах: про уникальный объект под Самарой
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про железнодорожную станцию Грачевка в Кинельском районе: "Для Самарской области Грачевка - уникальный объект. Она, как и еще 12 станций, входит в систему не Куйбышевской железной дороги, а Южно-Уральской, с центром в Оренбурге. Сами железнодорожники, …
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23 августа 2017, 09:19
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В Самаре при замене бордюра нашли разбитое надгробие Щорса
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1 июня 2017, 10:50
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В России ЕГЭ по истории станет обязательным
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19 мая 2017, 02:10
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11 февраля в Самаре пройдет «Лыжня России 2017»
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7 февраля 2017, 02:08
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В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера
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5 февраля 2017, 12:58
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В Самаре пройдет 74-я лыжная гонка на призы «Волжской Коммуны»
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5 марта 2015, 10:03
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8 февраля в Самаре пустят специальный автобус до «Лыжни России – 2015»
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6 февраля 2015, 12:25