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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

В Сети опубликованы новые фотографии со стадиона «Самара Арена». В том числе снимки внутренних помещений. Рабочие завершают черновую отделку и принялись за чистовую. Подходят к концу монтажные работы на куполе, сообщается на странице города-организатора ЧМ-2018 в соцсети twitter.

«На 
14 декабря 2017, 02:58
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.

"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи. 

Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар 
14 декабря 2017, 07:04
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
«Инцидент произошел в организации, расположенной по адресу: улица Советская, 4», - сообщили в МБУ «Аварийно-спасательная служба».

Выяснилось, 

13 декабря 2017, 03:44
Виртуальный батл

Виртуальный батл "Жители против чиновников"

Врио губернатора Дмитрий Азаров попросил жителей региона оценить работу своих подчиненных, которую они ведут с обращениями граждан в "Твиттере". "Успел завершить рабочий день ДО полуночи. На связи. Напишите, какие ведомства, на ваш взгляд, реагируют на вопросы здесь хуже, а какие лучше", 

12 декабря 2017, 09:10
Забытая Самара: Дом печати

Забытая Самара: Дом печати

Блогер Алексей Авдейчев побывал в заброшенном самарском Доме печати. "Он был построен в 1964 году. В советское время комплекс по праву считался одной из крупнейших типографий Поволжья. До середины 90-х дела шли хорошо, потом начались проблемы. В 1995 году типография оказалась 

12 декабря 2017, 08:15
Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, снятое в Сызрани. Голубая вспышка в небе напугала местных жителей. Момент зафиксировал видеорегистратор. Запись, сделанная, судя по таймкоду, 11 декабря в 19:35, опубликована в Интернете. Во время движения автомобиля в темное время суток небо резко 
12 декабря 2017, 05:07
В блогах: «Выставка Союза архитекторов Самары на площади Славы - всё по-самарски»

В блогах: «Выставка Союза архитекторов Самары на площади Славы - всё по-самарски»

Блогер Владислав Харчев раскритиковал организацию выставки Союза архитекторов Самары на площади Славы. "Этих плакатов более 40. Стоять на морозе полчаса и смотреть их как-то неудобно. И почему-то наши архитекторы сделали всё по-самарски: никакой онлайн-версии этой выставки нет. Хотя можно 
12 декабря 2017, 08:03
В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани спасатели помогли попасть в квартиру женщине, которую на балконе закрыл ее собственный ребенок. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, в доме №28 на улице Степана Разина.

Мама малыша вышла на балкон. А ее двухлетний ребенок захлопнул дверь и запер 

11 декабря 2017, 09:48
В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома

В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома

Вчера 8 декабря, утром в Сызрани на улице Заборовской загорелся частный дом. Тревожный сигнал поступил в оперативные службы в 4:20. На тушение выезжали 5 пожарных машин и более 20 человек личного состава. Пламя охватило участок площадью около 80 квадратных метров. 
9 декабря 2017, 02:43
В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре установили знаки приоритета перед кольцом у пересечения улиц Чекистов и Магистральной в районе завода «Кока-Кола». Очевидец опубликовал фото в социальной сети.

«Свершилось. На кольце у «Кока-Колы» (Чекистов/Магистральная) повесили знаки приоритета», - сообщает блогер tam_odin.

Напомним, месяц назад, 8 ноября, вступило 

8 декабря 2017, 01:56
На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

В Самаре завершена установка всех элементов козырьков на стадионе «Самара Арена». Об этом в понедельник, 4 декабря, в соцсети Twitter сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна 
4 декабря 2017, 02:09
Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой 
21 ноября 2017, 10:12
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