|
Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»
|
14 декабря 2017, 02:58
|
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»
Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.
"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи.
Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар …
|
14 декабря 2017, 07:04
|
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте
Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
Выяснилось, …
|
13 декабря 2017, 03:44
|
Виртуальный батл "Жители против чиновников"
|
12 декабря 2017, 09:10
|
Забытая Самара: Дом печати
|
12 декабря 2017, 08:15
|
Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани
|
12 декабря 2017, 05:07
|
В блогах: «Выставка Союза архитекторов Самары на площади Славы - всё по-самарски»
Блогер Владислав Харчев раскритиковал организацию выставки Союза архитекторов Самары на площади Славы. "Этих плакатов более 40. Стоять на морозе полчаса и смотреть их как-то неудобно. И почему-то наши архитекторы сделали всё по-самарски: никакой онлайн-версии этой выставки нет. Хотя можно …
|
12 декабря 2017, 08:03
|
В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате
|
11 декабря 2017, 09:48
|
В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома
|
9 декабря 2017, 02:43
|
В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения
В Самаре установили знаки приоритета перед кольцом у пересечения улиц Чекистов и Магистральной в районе завода «Кока-Кола». Очевидец опубликовал фото в социальной сети.
«Свершилось. На кольце у «Кока-Колы» (Чекистов/Магистральная) повесили знаки приоритета», - сообщает блогер tam_odin.
Напомним, месяц назад, 8 ноября, вступило …
|
8 декабря 2017, 01:56
|
На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков
|
4 декабря 2017, 02:09
|
Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары
В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой …
|
21 ноября 2017, 10:12