Видео: семейство кабанов принимает грязевые ванны в Жигулевском заповеднике Сотрудники Жигулевского заповедника засняли, как семейство кабанов принимает грязевые ванны. Животные не просто релаксируют - они защищаются от паразитов, насекомых, жары и жажды.

«Кабаны находят такие влажные места, охотно их посещают, раскапывают и расширяют. Скопившаяся в образовавшихся углублениях дождевая вода … «Кабаны находят такие влажные места, охотно их посещают, раскапывают и расширяют. Скопившаяся в образовавшихся углублениях дождевая вода