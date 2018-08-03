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Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области
Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
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27 июля 2018, 10:17
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Видео: семейство кабанов принимает грязевые ванны в Жигулевском заповеднике
Сотрудники Жигулевского заповедника засняли, как семейство кабанов принимает грязевые ванны. Животные не просто релаксируют - они защищаются от паразитов, насекомых, жары и жажды.
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24 июля 2018, 05:01
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Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом
Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским …
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22 июля 2018, 10:41
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Молодые специалисты представляют Самарскую область на форуме "Инженеры будущего"
В четверг, 12 июля, в Ульяновской области открылся седьмой молодежный промышленный форум "Инженеры будущего". Его организаторами выступают "Союз машиностроителей России", госкорпорация "Ростех", правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.
Главная цель мероприятия - популяризация …
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13 июля 2018, 09:42
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Дмитрий Азаров встретился с молодежью
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в продюсерском центре «Strelka Hall» пообщался со студентами и представителями молодежных движений региона. Встреча прошла в формате открытого диалога. У каждого была возможность задать вопрос главе региона напрямую или выступить с каким-либо предложением. Так, …
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25 декабря 2017, 04:46
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Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе
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15 ноября 2017, 08:49
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Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев
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22 мая 2017, 01:00
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Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5
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22 мая 2017, 10:26
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В работе «iВолги-2015» примут участие 3 иностранные делегации
До старта молодежного форума Приволжского федерального округа "Иволга" осталось два дня. На фестивальной поляне Мастрюковских озер завершается работа по подготовке к проведению крупнейшего слета талантливой молодежи, на который на сей раз приедут сразу три иностранные делегации. Представление некогда заявленных на …
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15 июня 2015, 05:18
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Началась подготовка к молодежному форуму ПФО «iВолга 2015»
В Самаре стартовала подготовка к проведению третьего по счету молодежного форума Приволжского федерального округа "Иволга", который и теперь, скорее всего, получит международный статус.
Руководителем новой, уже девятой по счету смены молодежного форума Приволжского федерального округа стал Евгений Ривкинд, руководитель …
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4 марта 2015, 05:26