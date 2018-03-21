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Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области
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21 марта 2018, 02:48
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Каким будет долгожданное потепление в Самарской области
Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее.
«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны …
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20 марта 2018, 10:31
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В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым
Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши …
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19 марта 2018, 05:05
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Фото в блогах: Рассвет в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра …
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19 марта 2018, 09:00
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Более 600 машин чистили от снега улицы Самары
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19 марта 2018, 11:44
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Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область
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16 марта 2018, 03:14
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В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?
Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.
«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не …
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16 марта 2018, 02:14
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В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе
Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.
«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так …
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15 марта 2018, 08:00
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«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей
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15 октября 2017, 04:37
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Муравейник-гигант: Экологи нашли в Подмосковье аномальный «дом» лесных обитателей
Гигантский муравейник обнаружили экологи в лесах Клинского района в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкологии.
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14 июля 2017, 05:51
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В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек
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24 мая 2017, 08:37
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Составлена карта будущих природных катастроф в России
Ученые РАН предсказали возможные изменения в ландшафте и свойствах экосистем под влиянием глобального потепления в европейской части РФ и обозначили зоны, где риск возникновения природных катастроф выше. Об этом рассказывает издание Ecological Modeling.
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10 апреля 2017, 05:36