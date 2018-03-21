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Материалы по теме:

Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

В Самарской области 21 марта 2018 года побит рекорд холода. Абсолютный температурный минимум перекрыт в селе Кинель-Черкассы. Синоптики зафиксировали там 25,1 градуса мороза. Предыдущий рекорд там регистрировали 42 года назад – минус 21,8 градуса по Цельсию, указано на сайте
21 марта 2018, 02:48
Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее. 

«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны 
20 марта 2018, 10:31
В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши 
19 марта 2018, 05:05
Фото в блогах: Рассвет в Самаре

Фото в блогах: Рассвет в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра 
19 марта 2018, 09:00
Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Ночью в Самаре боролись с последствиями снегопада. По данным синоптиков, за сутки выпала 1/10 часть месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно. Дополнительные сложности создает высокая влажность. Ночью 19 марта улицы Самары от снега убирали 358 машин.  Всего в течение суток 

19 марта 2018, 11:44
Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

В Самарской области по прогнозам синоптиков в выходные будет идти снег. Сильный снегопад возможен в воскресенье, 18 марта. 

«Очередной южный циклон, перемещаясь своим центром через Самарскую область, снова принесет в наш регион снегопады, местами метель и снежные заносы на 
16 марта 2018, 03:14
В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.

«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не 
16 марта 2018, 02:14
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.

«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так 
15 марта 2018, 08:00
«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

В Самаре состоялся второй этап акции «Живи, лес!» по сбору желудей дуба черешчатого. В мероприятии приняли участие более двух сотен горожан. Совместными усилиями они насобирали 1000 килограмм лесосеменного материала, передает областной Минлесхоз.

«Нам удалось не только выполнить и значительно 
15 октября 2017, 04:37
Муравейник-гигант: Экологи нашли в Подмосковье аномальный «дом» лесных обитателей

Муравейник-гигант: Экологи нашли в Подмосковье аномальный «дом» лесных обитателей

Гигантский муравейник обнаружили экологи в лесах Клинского района в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкологии.
Высота удивительной находки – порядка 1,7 метра. Диаметр основания достигает 2,5 метра. Как поясняют биологи, в этом "доме" живут рыжие лесные муравьи. Благодаря огромным 

14 июля 2017, 05:51
В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек

В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек

Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора. 1816 пострадавших, из них 472 ребенка - это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда были укушены почти 3 тысячи жителей губернии. 17,7% членистоногих оказались переносчика антиген вируса клещевого энцефалита 

24 мая 2017, 08:37
Составлена карта будущих природных катастроф в России

Составлена карта будущих природных катастроф в России

Ученые РАН предсказали возможные изменения в ландшафте и свойствах экосистем под влиянием глобального потепления в европейской части РФ и обозначили зоны, где риск возникновения природных катастроф выше. Об этом рассказывает издание Ecological Modeling.
Речь идет о создании климатической модели для 

10 апреля 2017, 05:36
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