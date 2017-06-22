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В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества
"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, …
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22 июня 2017, 07:00
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Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!
Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.
Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно …
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22 июня 2017, 02:27
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Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра
Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС …
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22 июня 2017, 06:37
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АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive
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21 июня 2017, 03:59
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Парк в плачевном состоянии
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20 июня 2017, 06:36
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Шторм в Тольятти
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20 июня 2017, 06:31
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Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом
Под Лос-Анджелесом в ближайшем будущем могут проложить компактные тоннели, предназначенные для высокоскоростных средств передвижения. По словам автора идеи Илона Маска, это будет нечто среднее между Hyperloop (проект вакуумного поезда) и классическим метрополитеном.
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19 июня 2017, 02:07
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В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром
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16 июня 2017, 01:14
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СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов
МВД и Минтранс не поддержали идею о создании преимуществ для водителей мотоциклов. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант".
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13 июня 2017, 10:04
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В России ПДД могут изменить в пользу мотоциклистов
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ряду ведомств проработать изменения в ПДД, которые касаются езды мотоциклистов, рассказывают российские СМИ. Это решение появилось по итогам совещания в кабмине, где поднимались вопросы безопасности движения.
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17 апреля 2017, 09:47
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На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей
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13 апреля 2017, 05:47
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«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД
Блогер Алексей Сиверкин показал, как креативно некоторые самарские автомобилисты обыгрывают последнее изменение в правилах дорожного движения, обязывающее водителей устанавливать знак «Ш» на машинах, оснащенных шинами с шипами. "Купить значок "Ш" или все-таки переобуться?"- гласит надпись на плакате. При всех нюансах …
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13 апреля 2017, 09:49
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В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения
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6 апреля 2017, 11:49
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Топ-новости: колония на Венере, конкурент Lada Vesta, запрет парковки на Ново-Садовой
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 25 ноября.
Ученые обнаружили на планете Венера сооружения, похожие на большие каменные дома. Уфологи утверждают, что эти объекты имеют искусственое происхождение. Есть предположение, что это инопланетные колонии. Подробности – …
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25 ноября 2016, 10:15
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В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу
В самарском аэропорту появится многоуровневая парковка и гостиница. Корпорация развития Самарской области опубликовала концепцию реконструкции Курумоча. Сроки реализации проекта пока не объявлены.
Сообщается, что в новой гостинице площадью более 14 000 квадратных метров будет предусмотрено до 250 номеров. Аэровокзал расширят …
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26 октября 2016, 04:08
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Фото: самарцы припарковали машины прямо на газоне вдоль Ново-Садовой
Блогер dm_vlasenko затронул тему благоустройства одной из главных самарских магистралей и опубликовал фото. Автор поведал про "один из тех газонов, которые сейчас сажают вдоль Ново-Садовой, конкретно рядом с пересечением с проспектом Кирова". "Как видите, кто-то из местных жителей тоже …
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4 октября 2016, 05:45