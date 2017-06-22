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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, 
22 июня 2017, 07:00
Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.

Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно 

22 июня 2017, 02:27
Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС 
22 июня 2017, 06:37
АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive

АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive

С 21 июня дилеры АвтоВАЗа начали принимать заказы на новинку – компактный городской кроссовер Lada XRay Exclusive. Стартовая цена на машину в этой комплектации – 805,9 тысячи рублей. Эта версия выделяется бежевой гаммой в оформлении интерьера и фоновой атмосферной подсветкой 
21 июня 2017, 03:59
Парк в плачевном состоянии

Парк в плачевном состоянии

Блогер stanislavsky063 в ЖЖ-сообществе "Самара ру" делится впечатлениями от прогулки по парку Металлургов. "Примерно год назад жители Кировского района попросили власть имущих обратить внимание на этот парк. По их словам, он нуждается в ремонте и реконструкции, - пишет автор. - 

20 июня 2017, 06:36
Шторм в Тольятти

Шторм в Тольятти

О последствиях ливня с ураганным ветром рассказывают в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Днем на город обрушился ливень с ураганным ветром, в некоторых местах были повалены деревья и даже замечен смерч. В час дня порыв ветра полностью сорвал кровлю с торгово-офисного центра, 

20 июня 2017, 06:31
Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом

Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом

Под Лос-Анджелесом в ближайшем будущем могут проложить компактные тоннели, предназначенные для высокоскоростных средств передвижения. По словам автора идеи Илона Маска, это будет нечто среднее между Hyperloop (проект вакуумного поезда) и классическим метрополитеном.
Известный миллиардер провел переговоры с мэром Лос-Анджелеса относительно 

19 июня 2017, 02:07
В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

"Самарское речное пассажирское предприятие" ввело новые правила посадки и высадки пассажиров на паром «Окский-35», который следует до Рождествено. Они начали действовать с 15 июня. Теперь перед въездом на паром водитель машины должен высадить пассажиров. После этого могут заезжать мотоциклисты и 

16 июня 2017, 01:14
СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

МВД и Минтранс не поддержали идею о создании преимуществ для водителей мотоциклов. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант".
По сведениям издания, в этих ведомствах высказались против новой нормы, определяющей правила движения мотоциклов между рядами. Некоторое время назад 

13 июня 2017, 10:04
В России ПДД могут изменить в пользу мотоциклистов

В России ПДД могут изменить в пользу мотоциклистов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ряду ведомств проработать изменения в ПДД, которые касаются езды мотоциклистов, рассказывают российские СМИ. Это решение появилось по итогам совещания в кабмине, где поднимались вопросы безопасности движения.
Если соответствующий закон примут, мотоциклисты получат отдельную стоп-линию для 

17 апреля 2017, 09:47
На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей

На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошел пожар на автостоянке. Огонь охватил пять автомобилей.

По данным МЧС, сообщение поступило около 15:30. Инцидент произошел на территории Самарского района на улице Алексея Толстого. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли 

13 апреля 2017, 05:47
«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД

«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД

Блогер Алексей Сиверкин показал, как креативно некоторые самарские автомобилисты обыгрывают последнее изменение в правилах дорожного движения, обязывающее водителей устанавливать знак «Ш» на машинах, оснащенных шинами с шипами. "Купить значок "Ш" или все-таки переобуться?"- гласит надпись на плакате. При всех нюансах 

13 апреля 2017, 09:49
В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

Теперь те, кто за рулем находится менее двух лет, обязаны прикреплять на заднее стекло знак "Начинающий водитель". В противном случае, автомобилист рискует заплатить 500 рублей. Такой же штраф грозит и водителям с шипованной резиной, если на стекле нет соответствующей наклейки 

6 апреля 2017, 11:49
Топ-новости: колония на Венере, конкурент Lada Vesta, запрет парковки на Ново-Садовой

Топ-новости: колония на Венере, конкурент Lada Vesta, запрет парковки на Ново-Садовой

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 25 ноября.

Ученые обнаружили на планете Венера сооружения, похожие на большие каменные дома. Уфологи утверждают, что эти объекты имеют искусственое происхождение. Есть предположение, что это инопланетные колонии. Подробности – 
25 ноября 2016, 10:15
В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу

В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу

В самарском аэропорту появится многоуровневая парковка и гостиница. Корпорация развития Самарской области опубликовала концепцию реконструкции Курумоча. Сроки реализации проекта пока не объявлены.

Сообщается, что в новой гостинице площадью более 14 000 квадратных метров будет предусмотрено до 250 номеров. Аэровокзал расширят 
26 октября 2016, 04:08
Фото: самарцы припарковали машины прямо на газоне вдоль Ново-Садовой

Фото: самарцы припарковали машины прямо на газоне вдоль Ново-Садовой

Блогер dm_vlasenko затронул тему благоустройства одной из главных самарских магистралей и опубликовал фото. Автор поведал про "один из тех газонов, которые сейчас сажают вдоль Ново-Садовой, конкретно рядом с пересечением с проспектом Кирова". "Как видите, кто-то из местных жителей тоже 
4 октября 2016, 05:45
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