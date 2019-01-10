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В Тольятти пропал 16-летний подросток

В Тольятти пропал 16-летний подросток

Полицейские ищут в Автограде пропавшего без вести 16-летнего Виталия Еремина. Он ушел из дома на улице Железнодорожной еще в 10:00 26 декабря и до сих пор не вернулся. На связь с близкими школьник перестал выходить в тот же день примерно 
10 января 2019, 07:50
В блогах. Самара: Чуваши

В блогах. Самара: Чуваши

Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до 
10 января 2019, 05:19
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. 
10 января 2019, 05:02
Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Кадровые рокировки в самарских «Крыльях Советов» в самом разгаре: несколько игроков уже ушли, но в ближайшее время появятся новые. По словам директора по развитию команды Александра Шикунова, Йоан Молло и Жозе Надсон расстались с клубом. Но слухи об уходе Александра 
10 января 2019, 04:42
Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре

Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре

Стало известно, сколько стоит самая статусная квартира на вторичном рынке областной столицы. За шестикомнатное «гнездышко» потенциальному владельцу придется отдать 32 млн рублей.

На втором месте по цене двухуровневая квартира площадью 221 м² в доме клубного типа. Она состоит из 
10 января 2019, 04:11
Крупные денежные переводы могут поставить под контроль властей

Крупные денежные переводы могут поставить под контроль властей

Уже в 2019 году все значимые денежные переводы россиян окажутся под надзором властей. Такую поправку в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовили в Госдуме. Депутаты пообещали, что она будет принята в приоритетном порядке. Поправка 

10 января 2019, 02:50
До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России ездят без полисов ОСАГО или с поддельными. Очередной пересмотр тарифов Центробанком, когда верхнюю и нижнюю границу сдвинули на 20%, должен изменить ситуацию. Однако существует при этом масса сложностей. О подводных камнях «ТЕРРЕ» рассказал эксперт в 
10 января 2019, 01:08
Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца

Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца

В Самаре вынесли приговор по делу о краже в семье. Ранее в полицию обратился житель областной столицы. Он рассказал, что у него пропали деньги с банковской карты. Оказалось, что мужчина забыл дома телефон и ушел по делам без него. Когда 
10 января 2019, 12:34
Российские регионы оказались неготовыми к «мусорной» реформе

Российские регионы оказались неготовыми к «мусорной» реформе

Регионы России оказались не готовы к исполнению нового законодательства о переработке твердых коммунальных отходов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». Проект предполагал улучшение экологической ситуации, модернизацию переработки, перераспределение финансовых потоков от регионалов в пользу федеральных игроков, отмечается в документе. Но 

9 января 2019, 12:56
Самарский регоператор по вывозу мусора пообещал «наладить работу» в течение января

Самарский регоператор по вывозу мусора пообещал «наладить работу» в течение января

На территории Самарской области с 1 января вступил в силу новый закон о вывозе и переработки мусора. С этой даты в регионе заработал регоператор по перевозке ТБО
 
Как сообщает в твиттере "ЭкоСтройРесурс", за 1 января по Самаре вывезен 
2 января 2019, 02:41
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Автограде для наблюдения за лесными массивами и городскими территориями будут использовать «Дрон-патрульный». Прибор будет выявлять несанкционированные свалки, лесные пожары и проверять ситуацию на полигонах хранения твердых бытовых отходов. Сейчас уже проведено два испытания, в том числе полеты над лесом 
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Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже 

18 июля 2018, 10:40
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