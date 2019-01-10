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В Тольятти пропал 16-летний подросток
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10 января 2019, 07:50
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В блогах. Самара: Чуваши
Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до …
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10 января 2019, 05:19
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Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке
В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. …
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10 января 2019, 05:02
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Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»
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10 января 2019, 04:42
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Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре
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10 января 2019, 04:11
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Крупные денежные переводы могут поставить под контроль властей
Уже в 2019 году все значимые денежные переводы россиян окажутся под надзором властей. Такую поправку в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовили в Госдуме. Депутаты пообещали, что она будет принята в приоритетном порядке. Поправка …
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10 января 2019, 02:50
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До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО
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10 января 2019, 01:08
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Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца
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10 января 2019, 12:34
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Российские регионы оказались неготовыми к «мусорной» реформе
Регионы России оказались не готовы к исполнению нового законодательства о переработке твердых коммунальных отходов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». Проект предполагал улучшение экологической ситуации, модернизацию переработки, перераспределение финансовых потоков от регионалов в пользу федеральных игроков, отмечается в документе. Но …
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9 января 2019, 12:56
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Самарский регоператор по вывозу мусора пообещал «наладить работу» в течение января
На территории Самарской области с 1 января вступил в силу новый закон о вывозе и переработки мусора. С этой даты в регионе заработал регоператор по перевозке ТБО
Как сообщает в твиттере "ЭкоСтройРесурс", за 1 января по Самаре вывезен …
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2 января 2019, 02:41
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В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"
Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".
"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. …
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28 ноября 2018, 05:27
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В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»
В Автограде для наблюдения за лесными массивами и городскими территориями будут использовать «Дрон-патрульный». Прибор будет выявлять несанкционированные свалки, лесные пожары и проверять ситуацию на полигонах хранения твердых бытовых отходов. Сейчас уже проведено два испытания, в том числе полеты над лесом …
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3 октября 2018, 02:15
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Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре
На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже …
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18 июля 2018, 10:40