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Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка
Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более …
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28 июня 2017, 09:00
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Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет
Блогер Юрий Прокофьев выложил подборку фотографий, сделанных 18 лет назад гостьей из США. "Как и большинство туристов, она старалась запечатлеть на фото понравившиеся места: резные наличники на деревянных домах, купеческие особняки и виды улиц в историческом центре города. Но …
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28 июня 2017, 10:07
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Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?
"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён …
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28 июня 2017, 07:00
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Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников
Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная …
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26 июня 2017, 08:00
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Безработных и фрилансеров лишат бесплатного полиса ОМС?
Минздрав подготовил законопроект о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатного полиса обязательного медицинского страхования. Данным категориям граждан будет полагаться только безвозмездная скорая помощь, полис предложат оформлять по цене 20 тысяч рублей в год. Сейчас по закону страховые взносы на ОМС …
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12 апреля 2017, 03:19
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В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей
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21 февраля 2017, 06:11
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В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными
В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными. В августе антимонопольная служба одобрила ходатайство акционерного общества «ИнВест-Полис», которое контролирует «Ингосстрах», о приобретении 100% акций самарской компании «Астро-Волга-Мед». Последняя работает в сегменте ОМС и, по данным Банка России, …
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8 ноября 2016, 04:53
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Новый медицинский сбор обойдется жителям Самарской области в 30 млрд рублей
В Минздраве и Минэкономразвития рассматривается инициатива о дополнительном медицинском сборе, которая предполагает, что за лечение и услуги, которые пока предоставляются как бы бесплатно, придется отдавать определенную сумму наличными. От полиса обязательного медицинского страхования никто не отказывается, да и добровольное останется …
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17 октября 2016, 07:10