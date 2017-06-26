Россияне смогут экономить время и деньги при оформлении виз В России предложили ввести оформление виз через МФЦ. Сейчас чтобы получить разрешение на въезд, например, в страны Шенгенской зоны, необходимо много времени и денег. Так называемые «визовые центры», а попросту турфирмы, установили за свои услуги по оформлению документов цены, в …