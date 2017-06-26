7
58
47
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.             888               888       888888888  
 d88P  Y88b  d88P  Y88b            888               888       888        
 888    888  888    888            888               888       888        
 Y88b. d888  888         888  888  888888  888  888  888       8888888b.  
  "Y888P888  888         888  888  888     888  888  888            "Y88b 
        888  888    888  Y88  88P  888     Y88  88P  888              888 
 Y88b  d88P  Y88b  d88P   Y8bd8P   Y88b.    Y8bd8P   888       Y88b  d88P 
  "Y8888P"    "Y8888P"     Y88P     "Y888    Y88P    88888888   "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарский блогер требует видео с «IВолги»

Самарский блогер требует видео с «IВолги»

Блогер hvv в ЖЖ-сообществе "Самара ру" критикует молодежный форум "iВолга". "На форуме присутствует 2 тысячи человек (утверждается, что со всех уголков страны), бюджет форума - десятки миллионов рублей. Лекции, проходящие там, будут полезны для более чем 3 миллионов студентов, 
23 июня 2017, 10:00
Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, 
23 июня 2017, 09:00
В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример

В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример

Блогер Анна Носова пишет: "Решила опубликовать заметку о нашем местном «братстве избранных», которых сфотографировала в начале июня. Богатые дяди на дорогих "поповозках" продолжают парковаться на тротуарах. Вот только они забыли, что материальное положение человека никак не отражает его ценность 
22 июня 2017, 09:00
В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, 
22 июня 2017, 07:00
Россияне смогут экономить время и деньги при оформлении виз

Россияне смогут экономить время и деньги при оформлении виз

В России предложили ввести оформление виз через МФЦ. Сейчас чтобы получить разрешение на въезд, например, в страны Шенгенской зоны, необходимо много времени и денег. Так называемые «визовые центры», а попросту турфирмы, установили за свои услуги по оформлению документов цены, в 

31 мая 2017, 01:17
МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

В России Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут иметь возможность оформлять документы, которые сейчас предоставляет только загс. Об этом рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.
Как говорят в ведомстве, услуги загса будут предлагаться в МФЦ в полном объеме. Разработанный в 

12 мая 2017, 09:29
В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

Кабмин наделил МФЦ полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений ГИБДД. Об этом информирует портал российского правительства.
Как сообщается, появились изменения, уточняющие нюансы замены удостоверений до завершения срока их действия. В частности, речь идет о положении, предусматривающем возможность при 

27 марта 2017, 10:31
В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ

В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ

Повеселила самарскую ЖЖ-публику блогер fydora. Она показала, как в городском МФЦ на Московском шоссе выглядит женский туалет. "Ну и как это понимать? Неужели сюда парами нужно ходить - типа, для общения?" - смеется автор. Комментаторы дали волю фантазии: "Ха-ха! 
6 марта 2017, 05:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна