|
Самарский блогер требует видео с «IВолги»
Блогер hvv в ЖЖ-сообществе "Самара ру" критикует молодежный форум "iВолга". "На форуме присутствует 2 тысячи человек (утверждается, что со всех уголков страны), бюджет форума - десятки миллионов рублей. Лекции, проходящие там, будут полезны для более чем 3 миллионов студентов, …
|
23 июня 2017, 10:00
|
Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство
Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, …
|
23 июня 2017, 09:00
|
В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример
Блогер Анна Носова пишет: "Решила опубликовать заметку о нашем местном «братстве избранных», которых сфотографировала в начале июня. Богатые дяди на дорогих "поповозках" продолжают парковаться на тротуарах. Вот только они забыли, что материальное положение человека никак не отражает его ценность …
|
22 июня 2017, 09:00
|
В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества
"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, …
|
22 июня 2017, 07:00
|
Россияне смогут экономить время и деньги при оформлении виз
|
31 мая 2017, 01:17
|
МФЦ получат право предоставлять услуги загсов
В России Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут иметь возможность оформлять документы, которые сейчас предоставляет только загс. Об этом рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.
|
12 мая 2017, 09:29
|
В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений
Кабмин наделил МФЦ полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений ГИБДД. Об этом информирует портал российского правительства.
|
27 марта 2017, 10:31
|
В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ
Повеселила самарскую ЖЖ-публику блогер fydora. Она показала, как в городском МФЦ на Московском шоссе выглядит женский туалет. "Ну и как это понимать? Неужели сюда парами нужно ходить - типа, для общения?" - смеется автор. Комментаторы дали волю фантазии: "Ха-ха! …
|
6 марта 2017, 05:38