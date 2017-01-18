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В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут …
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18 января 2017, 05:14
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В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой
Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины. С множественными травмами его доставили в больницу из дома в поселке Стройкерамика. Вскоре пострадавший умер.
По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, …
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18 января 2017, 02:18
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В блогах: дворники используют детский труд
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в одном из дворов по улице Королева дворник управляющей компании использует детский труд. Мужчина дает в месяц ребенку от 300 до 500 рублей. Мальчишка, ученик 4-го класса, сирота, живёт с бабушкой …
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18 января 2017, 09:49
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В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района …
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17 января 2017, 10:04
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В блогах: бумажная техника из Тольятти
Блогер Вадим Кондратьев рассказал про "замечательные модели техники из бумаги, сделанные тольяттинцем Алексеем Рыжовым": "В его коллекции насчитывается несколько десятков (если не сотен) кораблей, паровозов, танков. Модели выполнены с соблюдением всех пропорций оригинала. Сейчас Алексей начал собирать крейсер "Аврора". Корабли …
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17 января 2017, 10:01
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Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми
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16 января 2017, 06:34
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Вторичное жилье в Самаре подешевело на 6,5%
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12 января 2017, 01:14
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В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса
Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, …
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12 января 2017, 09:37
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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
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2 декабря 2016, 01:10
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Новый необычный памятник открылся в Самаре
В сквере "Родина" бронзовая фигура скорбящей Женщины-матери теперь напоминает самарцам о цене победы в Великой Отечественной войне. По замыслу авторов за скульптурой женщины распростер свои крылья ангел-хранитель. Он олицетворяет духовную поддержку, благодаря которой наш народ смог пройти все испытания ВОВ. …
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14 сентября 2015, 02:58
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Памятник Виктору Цою появится в сквере Кировского района Санкт-Петербурга
Постановление об этом уже подписано губернатором северной столицы.
Идею установки памятника легендарному певцу и музыканту инициировал несколько лет назад фонд музыканта. Он же вызвался полностью оплатить все этапы производства скульптуры. В конце прошлого года наконец был утвержден макет памятника …
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19 августа 2015, 04:04
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Осенью в Самаре отремонтируют два фонтана
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8 июля 2014, 11:36