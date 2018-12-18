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В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки
Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у …
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18 декабря 2018, 06:28
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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По Сызрани гуляет зеленая собака
В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. …
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18 декабря 2018, 04:56
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Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут
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18 декабря 2018, 04:43
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В блогах: ко дню памяти погибших журналистов
Блогер samdum напомнил, что в прошедшую субботу отмечался день памяти погибших журналистов. "К Самарской области, к сожалению, эта дата имеет прямое отношение. В 90-е Тольятти был на первом месте в мире по числу убитых журналистов на душу населения. Ребята …
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17 декабря 2018, 06:27
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В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?
Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня …
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17 декабря 2018, 06:17