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В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой
Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".
"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - …
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8 декабря 2017, 11:18
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Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей
Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные …
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8 декабря 2017, 07:25
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В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему
Самарский блогер eirc63 поднял самую острую для всех россиян тему об Олимпиаде. "Считаю, что она очень даже Самары касается, - пишет автор. - Может, немного офтоп, но за Олимпиадой дойдут у НИХ руки и до чемпионата мира по футболу. …
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7 декабря 2017, 03:13
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Фото в блогах: что осталось от Дворца спорта на Молодогвардейской
Блогер Игорь Кондратьев показал, как сегодня "выглядит территория, которую по адресу: улица Молодогвардейская, 222, занимал 51 год Ледовый дворец спорта". "Как видим, от строительного мусора практически не осталось и следа, техника всё почистила, что называется, под метёлку. Видим «пирог» …
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7 декабря 2017, 02:17
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Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог: «Пришлось будить коллег»
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог. В соцсети Twitter глава региона рассказал о проверке состояния самарских дорог минувшей ночью, которую он провел, вернувшись из рабочей поездки в Москву.
«Прилетел. Дорога от а/п Курумоч в удовлетворительном состоянии. …
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6 декабря 2017, 01:29
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23
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Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники
Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
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5 декабря 2017, 04:47
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В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей
В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы …
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5 декабря 2017, 07:02
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В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе
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28 ноября 2017, 02:33
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В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью
Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.
Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.
Наиболее …
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23 февраля 2017, 11:20
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6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега
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7 января 2017, 02:56
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В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов
Руководством города поставлена задача увеличить количество снегоуборочной техники и профильных специалистов.
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8 декабря 2016, 10:23