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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - 
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Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные 

8 декабря 2017, 07:25
В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему

В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему

Самарский блогер eirc63 поднял самую острую для всех россиян тему об Олимпиаде. "Считаю, что она очень даже Самары касается, - пишет автор. - Может, немного офтоп, но за Олимпиадой дойдут у НИХ руки и до чемпионата мира по футболу. 
7 декабря 2017, 03:13
Фото в блогах: что осталось от Дворца спорта на Молодогвардейской

Фото в блогах: что осталось от Дворца спорта на Молодогвардейской

Блогер Игорь Кондратьев показал, как сегодня "выглядит территория, которую по адресу: улица Молодогвардейская, 222, занимал 51 год Ледовый дворец спорта". "Как видим, от строительного мусора практически не осталось и следа, техника всё почистила, что называется, под метёлку. Видим «пирог» 
7 декабря 2017, 02:17
Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍. В соцсети Twitter глава региона рассказал о проверке состояния самарских дорог минувшей ночью, которую он провел, вернувшись из рабочей поездки в Москву.

«Прилетел. Дорога от а/п Курумоч в удовлетворительном состоянии. 
6 декабря 2017, 01:29
В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на

В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?

Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с 

5 декабря 2017, 09:23
Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
 
«Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад. Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 180 единиц дорожной техники. По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном 

5 декабря 2017, 04:47
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы 

5 декабря 2017, 07:02
В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе

В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе

В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе. Оно протянется вдоль реки Самара и соединит Южное шоссе и улицу Водников. В областном правительстве утвердили основную часть проекта планировки территории. Создание новой дороги начали обсуждать в 2011 году. Осенью прошлого года 

28 ноября 2017, 02:33
В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.

Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.

Наиболее 
23 февраля 2017, 11:20
6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

Вчера, 6 января, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум выпавших осадков за историю метеонаблюдений в этот день. Об этом сообщает Приволжский УГМС.
 
Предыдущее достижение от 6 января держалось с 1986 года. Тогда в Куйбышеве осадки зафиксировали на уровне 
7 января 2017, 02:56
В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов

В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов

Руководством города поставлена задача увеличить количество снегоуборочной техники и профильных специалистов.
 
За уборку дворов отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Своевременность и качество расчистки - на контроле административных комиссий, глав районов и департамента городского хозяйства и экологии. Мониторинг - 

8 декабря 2016, 10:23
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