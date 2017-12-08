В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой



"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - … Блогер Владислав Харчев показал , "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой"."Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник -