Завершился ремонт улицы Гая в Самаре 10 октября в Самаре прошла приемка улицы Гая, на которой завершился ремонт. Работы проходили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт проводился на участке от улицы Врубеля до Луначарского. Его протяженность составляет 1800 метров, а площадь около 9 тысяч «квадратов». …