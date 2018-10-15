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Геннадий Котельников выбран кандидатом на пост спикера губдумы
Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.
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15 октября 2018, 07:23
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На место председателя губдумы выдвинут Геннадия Котельникова
В эти минуты в Самаре проходит внеочередная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Основным вопросом в повестке дня стоит избрание кандидата от партии на пост председателя Самарской губернской думы. На мероприятии присутствуют 182 человека.
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15 октября 2018, 06:29
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«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли
Самарский футбольный клуб опубликовал официальный комментарий о громких задержаниях своих футболистов в минувшие выходные. Напомним, что по подозрению в пьяном вождении задержали сразу двух игроков команды — Евгения Башкирова и Георгия Тигиева. Как сообщала общественная организация «Ночной патруль», медицинское …
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15 октября 2018, 06:24
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«Самарский подшипниковый завод» выплатил все долги по зарплате
Стало известно, что долги по зарплате перед работниками «Самарского подшипникового завода» полностью погашены. В октябре деньги перечислили 1085 сотрудникам предприятия. Общая сумма составила 50,6 млн рублей. Напомним, что по решению Арбитражного суда Самарской области от 13 апреля ОАО «СПЗ» признали …
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15 октября 2018, 04:27
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Завершился ремонт улицы Гая в Самаре
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11 октября 2018, 11:28
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Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет
Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан …
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2 октября 2018, 10:16
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На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей
В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".
Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» …
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28 сентября 2018, 08:33
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Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре
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26 сентября 2018, 03:25