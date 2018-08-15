10
32
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
15 августа 2018, 10:26
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

Двое бывших налоговиков из Самарской области стали ответчиками в делах о мошенничестве. Суд Ленинского района Самары вынес приговор 40-летнему и 49-летнему мужчинам. Во время расследования и суда правоохранители насчитали 11 преступных эпизодов. С 2007 по 2014 годы двое бывших налоговиков, 
15 августа 2018, 10:16
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. 
15 августа 2018, 09:13
Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению 
15 августа 2018, 05:21
Делят щиты: Продолжается спор «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и областного «Центра размещения рекламы»

Делят щиты: Продолжается спор «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и областного «Центра размещения рекламы»

Продолжается спор двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы». Они судятся за право владеть пятнадцатью рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре прошлого года последняя снесла конструкции, установленные в полосе 

18 мая 2017, 05:14
Доходы самарского бюджета от наружной рекламы могут упасть

Доходы самарского бюджета от наружной рекламы могут упасть

Доходы регионов и городов России от наружной рекламы могут резко упасть. Как сообщают федеральные СМИ, Минпромторг подготовил новую редакцию ГОСТов, регламентирующих эту отрасль и заметно ужесточающих требования к носителям. При этом согласно поручению вице-премьера Игоря Шувалова госстандарт "Наружная реклама на 

3 августа 2016, 03:45
Мэрия Самары реализовала на аукционах 113 рекламных конструкций

Мэрия Самары реализовала на аукционах 113 рекламных конструкций

Мэрия Самары подвела итоги всех 62 аукционов по размещению наружной рекламы. Из 196 конструкций удалось реализовать 113. Лучшего всего продавались стандартные щиты формата 3х6, которых приобретено более 90. Большим спросом пользовались новые ситиборды - установки среднего размера с автоматической сменой 

21 апреля 2016, 12:35
Самара может заработать на рекламе ещё более 50 млн рублей

Самара может заработать на рекламе ещё более 50 млн рублей

В Самаре объявлены аукционы на право размещения уличной рекламы на крупноформатных конструкциях, сообщает мэрия. Это последние торги по данному виду рекламных сооружений на ближайшие годы. Разрешение предоставляется на 5 лет. Всего проведут 62 конкурса. Из них 28 - на право 
16 марта 2016, 03:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх