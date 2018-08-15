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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26
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В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС
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15 августа 2018, 10:16
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В блогах: Грушинский фестиваль - 2018
Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. …
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15 августа 2018, 09:13
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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
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15 августа 2018, 05:21
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Делят щиты: Продолжается спор «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и областного «Центра размещения рекламы»
Продолжается спор двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы». Они судятся за право владеть пятнадцатью рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре прошлого года последняя снесла конструкции, установленные в полосе …
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18 мая 2017, 05:14
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Доходы самарского бюджета от наружной рекламы могут упасть
Доходы регионов и городов России от наружной рекламы могут резко упасть. Как сообщают федеральные СМИ, Минпромторг подготовил новую редакцию ГОСТов, регламентирующих эту отрасль и заметно ужесточающих требования к носителям. При этом согласно поручению вице-премьера Игоря Шувалова госстандарт "Наружная реклама на …
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3 августа 2016, 03:45
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Мэрия Самары реализовала на аукционах 113 рекламных конструкций
Мэрия Самары подвела итоги всех 62 аукционов по размещению наружной рекламы. Из 196 конструкций удалось реализовать 113. Лучшего всего продавались стандартные щиты формата 3х6, которых приобретено более 90. Большим спросом пользовались новые ситиборды - установки среднего размера с автоматической сменой …
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21 апреля 2016, 12:35
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Самара может заработать на рекламе ещё более 50 млн рублей
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16 марта 2016, 03:09