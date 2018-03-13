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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...
Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …
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13 марта 2018, 08:02
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В блогах: "Почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти?"
Блогер Виталий Политов задается вопросом, "почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти"? Автор поведал про опасный перекресток на пересечении Мичурина и Московского шоссе. "Из-за чьего-то непродуманного решения здесь ежедневно сотни (если не тысячи) людей подвергаются опасности быть сбитыми. Из-за …
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13 марта 2018, 07:00
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В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?
Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
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13 марта 2018, 12:03
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В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку
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6 марта 2018, 07:15
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"Ява" останется без дыма
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13 июня 2013, 10:02