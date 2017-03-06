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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели

В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели

Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не 

6 марта 2017, 05:37
В блогах: «Две гвоздики для товарища Сталина»

В блогах: «Две гвоздики для товарища Сталина»

Блогер Александр Усталов рассказал про две гвоздики для товарища Сталина. В воскресенье, 5 марта, исполнилось ровно 64 года со дня смерти великого вождя. "Я не являюсь сталинистом, но трезво оцениваю заслуги этого человека перед моей Родиной. Так как в 
6 марта 2017, 05:34
В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и 
3 марта 2017, 05:18
В блогах: все чаще люди просят милостыню на улицах Самары

В блогах: все чаще люди просят милостыню на улицах Самары

Блогер pravdolub_s утверждает, что в последнее время на улицах Самары всё чаще можно увидеть людей, просящих милостыню. "В пешеходных переходах, на перекрёстках, около станций метро и банков, в других людных местах сейчас можно встретить плохо одетых, согнувшихся бабушек и 
3 марта 2017, 05:15
В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права

В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права

Распоряжение кабмина, по которому общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта можно получить в многофункциональных центрах, с сегодняшнего дня вступило в законную силу. Напомним, соответствующий документ был подписан в августе прошлого года.
Вместе с тем, в соответствии с данным распоряжением, МФЦ 

1 февраля 2017, 11:38
Фото в блогах: новое слово для чистоты туалета

Фото в блогах: новое слово для чистоты туалета

Блогер Наталья Ширяева поведала про "новое слово для чистоты туалета от магазина "МЕТРО". "Это фото сделано в нашем самарском магазине сети. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Главное, не забудьте убрать за собой пакеты! Кстати, может, у них 
13 декабря 2016, 05:36
Дополнительное распределение в детсады Самары пройдет 5 декабря

Дополнительное распределение в детсады Самары пройдет 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Самаре пройдет дополнительное распределение в детсады, сообщили в городской администрации. Родителям рекомендовали до 3 декабря повторно сверить данные, указанные в заявлении на сайте es.asurso.ru. Для внесения изменений нужно обращаться в МФЦ.

Информацию о свободных 
1 декабря 2016, 01:48
В блогах: «МФЦ на Кабельной стал хуже»

В блогах: «МФЦ на Кабельной стал хуже»

Блогеру Дмитрию Ширяеву не понравилось, как работает МФЦ на улице Кабельной. "Из 8 окон для работы с физлицами были открыты только 3. И очень медленно работали. Так, месяца 3 назад при порядковом номере талона 118 я до обеда успевал 
27 октября 2016, 10:32
Два ФОКа и один МФЦ в Самарской области построены с нарушениями на миллионы рублей

Два ФОКа и один МФЦ в Самарской области построены с нарушениями на миллионы рублей

В Самарской области завершается сооружение двух физкультурно-оздоровительных комплексов - "Орбита" в Самаре и "Труд" в Тольятти. И оба построены с нарушениями, показала последняя проверка Госфинконтроля. Часть работ подрядчиками не выполнена. Однако оплату в размере 20, 5 миллионов рублей они получили. 

3 июня 2016, 05:28
В Мурманске в туалете утонул мужчина

В Мурманске в туалете утонул мужчина

В Мурманске погиб местный житель. Мужчина, проживавший в деревянном доме без удобств, утонул в туалете, расположенном на улице.
Инцидент произошел вчера, 26 марта. По предварительной версии, смерть наступила в результате удушья, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
27 марта 2015, 05:10
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