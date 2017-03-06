Фото в блогах: новое слово для чистоты туалета … Блогер Наталья Ширяева поведала про "новое слово для чистоты туалета от магазина "МЕТРО". "Это фото сделано в нашем самарском магазине сети. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Главное, не забудьте убрать за собой пакеты! Кстати, может, у них