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В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели
Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не …
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6 марта 2017, 05:37
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В блогах: «Две гвоздики для товарища Сталина»
Блогер Александр Усталов рассказал про две гвоздики для товарища Сталина. В воскресенье, 5 марта, исполнилось ровно 64 года со дня смерти великого вождя. "Я не являюсь сталинистом, но трезво оцениваю заслуги этого человека перед моей Родиной. Так как в …
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6 марта 2017, 05:34
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В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса
Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и …
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3 марта 2017, 05:18
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В блогах: все чаще люди просят милостыню на улицах Самары
Блогер pravdolub_s утверждает, что в последнее время на улицах Самары всё чаще можно увидеть людей, просящих милостыню. "В пешеходных переходах, на перекрёстках, около станций метро и банков, в других людных местах сейчас можно встретить плохо одетых, согнувшихся бабушек и …
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3 марта 2017, 05:15
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В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права
Распоряжение кабмина, по которому общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта можно получить в многофункциональных центрах, с сегодняшнего дня вступило в законную силу. Напомним, соответствующий документ был подписан в августе прошлого года.
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1 февраля 2017, 11:38
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Фото в блогах: новое слово для чистоты туалета
Блогер Наталья Ширяева поведала про "новое слово для чистоты туалета от магазина "МЕТРО". "Это фото сделано в нашем самарском магазине сети. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Главное, не забудьте убрать за собой пакеты! Кстати, может, у них …
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13 декабря 2016, 05:36
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Дополнительное распределение в детсады Самары пройдет 5 декабря
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1 декабря 2016, 01:48
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В блогах: «МФЦ на Кабельной стал хуже»
Блогеру Дмитрию Ширяеву не понравилось, как работает МФЦ на улице Кабельной. "Из 8 окон для работы с физлицами были открыты только 3. И очень медленно работали. Так, месяца 3 назад при порядковом номере талона 118 я до обеда успевал …
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27 октября 2016, 10:32
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Два ФОКа и один МФЦ в Самарской области построены с нарушениями на миллионы рублей
В Самарской области завершается сооружение двух физкультурно-оздоровительных комплексов - "Орбита" в Самаре и "Труд" в Тольятти. И оба построены с нарушениями, показала последняя проверка Госфинконтроля. Часть работ подрядчиками не выполнена. Однако оплату в размере 20, 5 миллионов рублей они получили. …
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3 июня 2016, 05:28
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В Мурманске в туалете утонул мужчина
В Мурманске погиб местный житель. Мужчина, проживавший в деревянном доме без удобств, утонул в туалете, расположенном на улице.
Инцидент произошел вчера, 26 марта. По предварительной версии, смерть наступила в результате удушья, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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27 марта 2015, 05:10