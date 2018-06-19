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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

19 июня 2018, 03:04
Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

На самарской набережной заметили необычный автомобиль. Его владелец решил необычным образом поприветствовать гостей чемпионата мира по футболу. Он разукрасил свою машину из аэрозольного баллончика надписями: «Самара в игре», «FIFA 2018» и «Wellcome to Russia».

«Смотрите, как водитель украсил свое 
19 июня 2018, 01:55
Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.

Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной 

19 июня 2018, 11:29
100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

18 июня на фестивале болельщиков FIFA побывал 100-тысячный гость. Вернее будет сказать - гостья. «Юбилейной» участницей фан-феста стала Элеонора Моват, которая приехала в наш город из Москвы со своим молодым человеком Сергеем Дороховым. В качестве подарка она получила макет стадиона 

19 июня 2018, 10:31
В блогах: «Ненужная кредитка»

В блогах: «Ненужная кредитка»

На портале banki.ru появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами 
19 июня 2018, 09:17
В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья 
15 июня 2018, 10:50
Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Необычное фото выложил в «Твиттер» советник самарского губернатора Сергей Пименов. На открытии ЧМ-2018 в «Лужниках» он встретил Дмитрия Азарова в компании с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Оба возглавили свои области практически 
15 июня 2018, 10:37
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание 
15 июня 2018, 09:58
С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

«Ростелеком» принял решение с 1 августа отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом через точки в Wi-Fi в тех населенных пунктах, где количество жителей находится в отметке от 250 до 500 человек.

Как пояснил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром 

27 июля 2017, 12:05
Запущен всемирный бесплатный антивирус от “Лаборатории Касперского”

Запущен всемирный бесплатный антивирус от “Лаборатории Касперского”

Основатель компании Евгений Касперский 25 июля анонсировал в своём блоге запуск бесплатного антивируса Kaspersky Free.

Данное событие было приурочено к 20-летию компании “Лаборатории Касперского”. Как говорится в заявлении Евгения, не все пользователи имеют возможность приобрести себе платную версию антивируса. И поэтому 

26 июля 2017, 05:19
Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский областной художественный музей в день своего основания 21 января приглашает на День открытых дверей. В этом году учреждению культуры исполняется 80 лет. Самарцы и гости города смогут бесплатно посетить залы основной экспозиции и временных выставок. 
20 января 2017, 04:29
В Самаре пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров

В Самаре пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров

В Самарском доме молодежи пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров. Обучение организуют по шести самым востребованным направлениям добровольческой деятельности.

Можно выбрать из следующих программ: социальное, медицинское, спортивное волонтёрство, добровольческое направление в Российском движении школьников, волонтёрство в сфере медиа. Кроме того, будут 

5 октября 2016, 04:23
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