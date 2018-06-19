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Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского
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19 июня 2018, 03:04
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Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018
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19 июня 2018, 01:55
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Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной
19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.
Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной …
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19 июня 2018, 11:29
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100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре
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19 июня 2018, 10:31
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В блогах: «Ненужная кредитка»
На портале banki.ru появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами …
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19 июня 2018, 09:17
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В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»
Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья …
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15 июня 2018, 10:50
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Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»
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15 июня 2018, 10:37
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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах
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27 июля 2017, 12:05
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Запущен всемирный бесплатный антивирус от “Лаборатории Касперского”
Основатель компании Евгений Касперский 25 июля анонсировал в своём блоге запуск бесплатного антивируса Kaspersky Free.
Данное событие было приурочено к 20-летию компании “Лаборатории Касперского”. Как говорится в заявлении Евгения, не все пользователи имеют возможность приобрести себе платную версию антивируса. И поэтому …
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26 июля 2017, 05:19
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Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки
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20 января 2017, 04:29
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В Самаре пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров
В Самарском доме молодежи пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров. Обучение организуют по шести самым востребованным направлениям добровольческой деятельности.
Можно выбрать из следующих программ: социальное, медицинское, спортивное волонтёрство, добровольческое направление в Российском движении школьников, волонтёрство в сфере медиа. Кроме того, будут …
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5 октября 2016, 04:23