3
18
41
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

Блогер missis_ykcyc просит власти Самары обратить внимание на руины давно сгоревшего кафе в поселке Мехзавод:

"С момента пожара прошло уже очень много лет. Забор растащили предприимчивые граждане - кто на дачу, кто на металлолом. А сам скелет некогда 
11 августа 2018, 11:08
В блогах: пятничное-инвалидное

В блогах: пятничное-инвалидное

Блогер eirc63 жалуется на чрезмерное увлечение самарских магазинов парковочными местами для инвалидов. "Судя по количеству парковок, складывается ощущение, что у нас вчера по стране прокатилась война, - иронизирует автор. - Причем врачи на этой войне были уровня наполеоновских времен: 
11 августа 2018, 10:03
Имущество Обшаровской птицефабрики выкупили за 10 млн рублей

Имущество Обшаровской птицефабрики выкупили за 10 млн рублей

Имущество Обшаровской птицефабрики, признанной банкротом 4 года назад, выкупили всего за 10 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. 36 земельных участков, около 40 птичников, 4 склада, цеха убоя и переработки мяса, здание управления, 
10 августа 2018, 10:11
В историческом центре Самары задымился трамвай

В историческом центре Самары задымился трамвай

В пятницу, 10 августа, примерно в 18:00 на перекрестке улиц Фрунзе и Комсомольской возникло ЧП с трамваем, следовавшим по маршруту № 5. Во время движения в салоне трамвая возник густой дым и водитель остановился, чтобы пассажиры смогли эвакуироваться. Когда проезжавшие 
10 августа 2018, 10:02
В блогах: прощай еще один завод - на

В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса

Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь 
8 августа 2018, 05:02
Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей

Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей

Самарский блогер Александр Жоголев заснял необычных «дегустаторов» в заведении «Шаурма №1». Оно расположено около ЦУМ «Самара». На видео попал момент, как две упитанные крысы заскочили на плиту, на которой готовится шаурма для продажи клиентам. Грызуны хватают кусочек будущего блюда 
3 августа 2018, 12:26
В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

Александр Иванников в "ФБ" пожаловался, насколько тяжело работать со Сбербанком предпринимателям.

"Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль!" - утверждает автор. "Сначала висишь на линии, потом говорят, что клиентский менеджер - это секретные данные и надо назвать номер счета, 

18 июля 2018, 09:29
Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.

Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». 

17 июля 2018, 10:03
40 млн рублей пытались похитить с VIP-счета в Сбербанке

40 млн рублей пытались похитить с VIP-счета в Сбербанке

МВД России раскрыло организованную группу, которая пыталась похитить 40 млн рублей с банковского счета VIP-клиента Сбербанка. В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и одном из городов Поволжья были задержаны 9 человек, пятеро из которых были сотрудниками банка. По версии полиции, 

4 июля 2018, 02:54
В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»

В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»

Самарчанка Катя Спиваковская поведала в "Фейсбуке", что вчера Сбербанк "взял в заложники" болельщика из Мексики. "Один из трёх малюсеньких, но весьма грозных на вид мексиканцев вошёл в стеклянную кабину Сбербанка, где выдают наличные, а обратно никак: неловко повернул рукоятку 
3 июля 2018, 07:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх