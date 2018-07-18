В свое здание вернулась Самарская областная библиотека 18 июля Самарская областная научная библиотека снова начала работать в своем здании на проспекте Ленина, 14а. В связи с чемпионатом мира по футболу учреждение переехало, а по указанному адресу размещался городской пресс-центр для представителей средств массовой информации при FIFA. С …