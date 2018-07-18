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В свое здание вернулась Самарская областная библиотека
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18 июля 2018, 05:31
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Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА
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17 июля 2018, 04:49
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Самара заняла 6 место в рейтинге городов с самыми лучшими болельщиками ЧМ-2018
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17 июля 2018, 04:27
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В блогах: в Самаре после фанфеста плохо ходили автобусы
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16 июля 2018, 05:36
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Самарские эксперты рассказали, почему улучшились показатели страховщиков
Институт Обязательного страхования автогражданской ответственности в России впервые за долгое время резко улучшил свои финансовые показатели. За 5 месяцев 2018 года отношение выплат к поступлениям улучшилось на 32%. Пострадавшим автовладельцам стали перечислять на 16% меньше - в среднем около 64,5 …
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11 июля 2018, 05:17
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АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport
АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.
На данный момент производитель поделился информацией, которые касаются только внешних изменений машины. Они произошли в передней части седана. В …
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10 июля 2018, 10:05
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Верховный суд оставил в силе требование к водителям носить светоотражающие жилеты
Верховный суд России не стал отменять требование к автомобилиста надевать светоотражающие жилеты при остановках на загородных трассах в темное время суток. Оспорить постановление правительства РФ попытался Лев Воропаев. Он аргументировал свою позицию тем, что покинув автомобиль, водитель становится уже пешеходом, …
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27 июня 2018, 10:41
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АвтоВАЗ отзовет для ремонта 7220 автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ отзывает 7220 автомобилей Lada XRAY, выпущенных с ноября прошлого года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. По данным Росстандарта, причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо …
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27 июня 2018, 11:47