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В блогах: почему я так "люблю" Сбербанк
Василий Ко поведал в "Фейсбуке", почему он "любит" (в кавычках) Сбербанк: "За отношение к клиентам!"
"Почему самый крупный банк великой державы не может нанять необходимое количество операторов для обслуживания своих клиентов?! - негодует автор. - Почему я должен …
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11 июля 2018, 10:32
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В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов
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10 июля 2018, 11:21
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Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?
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28 июня 2018, 09:02
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Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая
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27 февраля 2018, 09:13
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В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт
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4 октября 2017, 09:08
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Школу № 46 в Самаре снова закроют на капремонт
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8 сентября 2017, 05:47
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"Сбербанку" не удалось обвинить конкурсного управляющего в бездействии
"Сбербанку России" не удалось признать незаконным бездействие конкурсного управляющего одного из обанкротившихся контрагентов кредитного учреждения. Речь идет о тольяттинской компании "Промышленное строительство", которая была признана банкротом и должна банку более 312 миллионов рублей.
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19 мая 2017, 02:44
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Сбербанк помогает приобрести авто для бизнеса
Предприниматели Поволжья – представители крупного и среднего бизнеса - могут приобрести легковые и грузовые автомобили по специальным условиям. Сбербанк и «Сбербанк Лизинг» проводят акцию «Соберите свой автопарк».
Специальные условия действуют в категориях «Авто для руководителя» — на модели марок Audi, BMW, Mercedes, …
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6 мая 2016, 03:23