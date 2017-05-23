Блогер honeykids63 обращается к самарским дорожникам с просьбой, чтобы они закрывали обратно пробы асфальта на тротуарах. "У нас недавно обновили тротуары. Качество отличное. Ходить, кататься вообще кайф. Вот только смущают отверстия для проб асфальта. Их в принципе заделывают или нет? У меня ребенок вчера на таких со скейтборда полетел сильно. Хорошо, что без перелома обошлось, но ладони стер", - негодует автор. Один из комментаторов написал, что он уже не раз писал в администрацию по этому вопросу, однако получал либо отписки, либо ответ "мы перешлем в другой орган", а дальше - глухо.
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В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа
Самарский Россельхознадзор официально подтвердил факт вспышки птичьего гриппа в поселке Красная Горка Челно-Вершинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, 17 мая в ведомство поступило сообщение об одновременной гибели в населенном пункте 15 кур. Все они находились в личных подсобных хозяйствах …
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23 мая 2017, 11:23
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Практика коучинга: содержательно, полезно, познавательно
Конференция «Практика коучинга в организациях», прошедшую в Самаре в рамках Международной недели коучинга IСF объединила менеджеров ведущих компаний Самары и области. В условиях современных экономических реалий, коучинг - это не только инструментарий раскрытия потенциала сотрудников и лидерских качеств руководителя, но …
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23 мая 2017, 11:14
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В блогах: В тени большого города
Блогер vitalgrig пишет, что в Самаре еще "остались нетронутые островки деревянного зодчества и сельского духа, причем в шаговой доступности от железнодорожного вокзала"! "Речь идет, конечно, о знаменитом Запанском. От остального города его отделяет железная дорога. Домовладельцы Запанского отличаются творческими наклонностями: украшают …
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23 мая 2017, 10:17
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В блогах: "Пассажиравтотранс" куда идёт? Или куда ведут?
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22 мая 2017, 09:19
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В блогах: Больница имени Середавина забаррикадировалась
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22 мая 2017, 09:15
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В блогах: Очередная помойка в городе
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19 мая 2017, 08:52