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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня 
17 декабря 2018, 06:17
В блогах: Самарский зоопарк хочет

В блогах: Самарский зоопарк хочет "попасть" в парк им. 60-летия Советской власти

Сотрудники Самарского зоопарка через соцсеть "ВКонтакте" обратились к жителям города, чтобы они проголосовали за строительство нового учреждения для содержания животных на территории парка им. 60-летия Советской власти! "Это будет современный комплекс, с зоной аттракционов, детскими площадками и динопарком! Деревья 
17 декабря 2018, 06:08
В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно. 

- Основные недоработки наблюдаются по уборке входных групп в подъезды, по очистке внутридворовых тротуаров и проездов, - сказал директор городской 
17 декабря 2018, 05:01
Новые назначения в правительстве Самарской области

Новые назначения в правительстве Самарской области

В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая 
17 декабря 2018, 04:55
В блогах: Что происходит с бойцами ММА до выхода в

В блогах: Что происходит с бойцами ММА до выхода в "клетку"

Блогер Илья Круговой побывал на процедуре взвешивания бойцов турнира по смешанным единоборствам "Битва на Волге - 8", который пройдет в выходные в Самаре. "Взвешивание, наверное, самое скучное и ответственное мероприятие, - считает автор. - Проходит оно за день до 
14 декабря 2018, 09:22
В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. 
13 декабря 2018, 04:42
В блогах: хозяин

В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве

Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. 
13 декабря 2018, 04:34
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