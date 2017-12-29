|
В блогах: про ремонт четвертой очереди самарской набережной
Блогер Евгений Синюков пишет про ремонт четвертой очереди самарской набережной. "Ее реконструкция началась весной этого года. Стела "Ладья" была сдана в эксплуатацию 2 ноября 1986 года, по официальной версии самарских историков и официальных СМИ тех времен - к 400-летию …
|
29 декабря 2017, 05:09
|
В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами
Тольяттинец Сергей Бабков рассказал про необычную акцию, которую проводит одна из местных управляющих компаний. Коммунальщики в рамках мероприятия "В Новый год - без долгов!" обещают горожанам за предоплату по квитанциям давать банку сгущенки и мандарины. «Я просто балдею от …
|
29 декабря 2017, 01:16
|
Новый памятник пивовару открыли в Самаре
|
29 декабря 2017, 09:45
|
Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»
|
28 декабря 2017, 02:17
|
В Самаре чиновники сняли висевшее над Ново-Вокзальной ведро
Администрация Промышленного района отчиталась в «Твиттере», что ей удалось решить необычное поручение - снять знаменитое, висящее на проводе ведро, которое недавно появилось на высоте 9-этажного дома на ул. Ново-Вокзальной. Кто ведро туда повесил - пока неизвестно. Возможно, это чья-то …
|
28 декабря 2017, 12:20
|
В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег
Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.
«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, …
|
28 декабря 2017, 11:45
|
В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»
Необычную новость опубликовали в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети «ВК». В районе пересечения улицы Солнечной с 6-й просекой скорую помощь («Газель») догнала в задок санитарная «буханка». Редчайшее событие. По статистике, такие аварии, с участием автомобилей одного ведомства, в России …
|
28 декабря 2017, 10:33
|
Самара займет 1 миллиард рублей
|
28 декабря 2017, 10:24
|
В блогах: История самарского марафонского движения
Блогер bepowerback рассказывает историю самарского марафонского движения.
"Раньше лыжные марафоны на пятьдесят километров у мужчин и тридцать километров у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто областных чемпионатов по лыжным гонкам. Чуть в стороне …
|
11 декабря 2017, 07:04
|
В Самаре открылся интерактивный исторический парк
В торговом центре «Гудок» открылся парк «Россия — моя история». Первыми его увидели историки, представители духовенства, областного правительства и городской администрации. Посетил мероприятие и врио губернатора Дмитрий Азаров. Сам проект — это интерактивные исторические экспозиции с видеоинфографикой, планшетами, сенсорными столами …
|
8 ноября 2017, 11:52
|
В блогах: про уникальный объект под Самарой
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про железнодорожную станцию Грачевка в Кинельском районе: "Для Самарской области Грачевка - уникальный объект. Она, как и еще 12 станций, входит в систему не Куйбышевской железной дороги, а Южно-Уральской, с центром в Оренбурге. Сами железнодорожники, …
|
23 августа 2017, 09:19
|
В Самаре при замене бордюра нашли разбитое надгробие Щорса
|
1 июня 2017, 10:50