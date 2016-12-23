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В блогах: детский сад на улице Фрунзе
Блогер natalya_maslova пишет про "детский сад на улице Фрунзе". "После реставрации, вернувшей зданию первоначальный вид, садик стал достойным украшением этого уголка города", - считает автор. Читатели же восприняли пост в штыки: "Там в группах по 30 человек. Теснота и …
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23 декабря 2016, 11:09
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В блогах: скейт-парка в Струковском
Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для …
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23 декабря 2016, 11:01
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В блогах: Почему киркоровские скандалы проходят мимо Самары?
Блогер Алексей Сиверкин интересуется, "почему все киркоровские скандалы проходят мимо Самары"? "Почему журналисток в розовых кофточках и поклонниц Филипп Бедросович бьет или посылает "куда подальше" где угодно, но только не в Самаре? Последний раз Киркоров обижался на наш город …
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20 декабря 2016, 10:37
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В блогах: Куда спешат "мигалки"?
Блогер inst_ru поведал, что в Самаре полиция злоупотребляет применением спецсигналов на машинах. "По закону их нужно использовать только в случаях неотложного служебного задания. Неправомерное применение ничем и никем не регламентируется: хоть тёщу вези на рынок с "крякалкой"... В Самаре …
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20 декабря 2016, 10:30
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В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса
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16 декабря 2016, 03:30
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В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей
В Госдуме обсудили поправки, которые предполагают лишение водительских прав за 3 серьезных нарушения ПДД.
Радикальную меру депутаты предлагают применять, например, за заметное превышение скорости, игнорирование правил проезда жд-переездов, движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», разворот или левый поворот в …
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16 декабря 2016, 02:24
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ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области
ГИБДД рекомендует самарским автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона в связи со сложными погодными условиями. При гололеде нужно быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. На колесах должны быть зимние шины, предупредили в Госавтоинспекции.
Отправляясь в поездку, …
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15 декабря 2016, 03:11
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В блогах: о льготах водителей-инвалидов
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24 ноября 2016, 09:45
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В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей
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18 ноября 2016, 07:37
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С 18 ноября в Самаре меняется движение автобусов
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18 ноября 2016, 09:46
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В Самаре студентам снизили цены на проезд
Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте для самарских студентов приостановлено. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.
«По решению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с 20 ноября 2016 года приостановлено действие постановление главы …
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17 ноября 2016, 05:26
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Создатели Pokemon Go запретили играть за рулем
С официальным уведомлением выступили на днях создатели Pokemon Go. Теперь, если пользователь управляет автомобилем, приложение автоматически блокируется. Последнее обновление популярной игры затронуло взаимодействие с GPS-навигацией.
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10 ноября 2016, 12:27