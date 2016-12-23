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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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В блогах: детский сад на улице Фрунзе

В блогах: детский сад на улице Фрунзе

Блогер natalya_maslova пишет про "детский сад на улице Фрунзе". "После реставрации, вернувшей зданию первоначальный вид, садик стал достойным украшением этого уголка города", - считает автор. Читатели же восприняли пост в штыки: "Там в группах по 30 человек. Теснота и 
23 декабря 2016, 11:09
В блогах: скейт-парка в Струковском

В блогах: скейт-парка в Струковском

Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для 
23 декабря 2016, 11:01
В блогах: Почему киркоровские скандалы проходят мимо Самары?

В блогах: Почему киркоровские скандалы проходят мимо Самары?

Блогер Алексей Сиверкин интересуется, "почему все киркоровские скандалы проходят мимо Самары"? "Почему журналисток в розовых кофточках и поклонниц Филипп Бедросович бьет или посылает "куда подальше" где угодно, но только не в Самаре? Последний раз Киркоров обижался на наш город 
20 декабря 2016, 10:37
В блогах: Куда спешат

В блогах: Куда спешат "мигалки"?

Блогер inst_ru поведал, что в Самаре полиция злоупотребляет применением спецсигналов на машинах. "По закону их нужно использовать только в случаях неотложного служебного задания. Неправомерное применение ничем и никем не регламентируется: хоть тёщу вези на рынок с "крякалкой"... В Самаре 
20 декабря 2016, 10:30
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В Самаре могут закрыть два маршрута общественного транспорта. Специалисты ТТУ провели исследование и пришли к выводу, что трамваи №15 и троллейбусы №16 сейчас востребованы меньше всего и для оптимизации сети, которая не проводилась уже более 4-х лет, их стоит отменить.

16 декабря 2016, 03:30
В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В Госдуме обсудили поправки, которые предполагают лишение водительских прав за 3 серьезных нарушения ПДД.

Радикальную меру депутаты предлагают применять, например, за заметное превышение скорости, игнорирование правил проезда жд-переездов, движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», разворот или левый поворот в 

16 декабря 2016, 02:24
ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД рекомендует самарским автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона в связи со сложными погодными условиями. При гололеде нужно быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. На колесах должны быть зимние шины, предупредили в Госавтоинспекции.

Отправляясь в поездку, 
15 декабря 2016, 03:11
В блогах: о льготах водителей-инвалидов

В блогах: о льготах водителей-инвалидов

Трагикомичный случай рассказала в "ЖЖ" сотрудник самарского ГИБДД Ольга Шелест.

«Был у меня знакомый, который мечтал купить себе розовую справку, по которой можно пользоваться всеми льготами инвалидов. То есть получать пенсию, не работать и жить припеваючи. Но за справку 
24 ноября 2016, 09:45
В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В мэрии приняли новое постановление о стоимости проезда для студентов и школьников. Документ подписали 18 ноября. Поездка в общественном транспорте для них с 1 декабря будет стоить 13 рублей. Безлимитная транспортная карта школьника будет стоить 500 рублей, на студенческую карту 

18 ноября 2016, 07:37
С 18 ноября в Самаре меняется движение автобусов

С 18 ноября в Самаре меняется движение автобусов

В Самаре с 18 ноября перекрывают дорогу-дублер Московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Бубнова (на выезд из города) и выезд с проспекта Кирова на дорогу-дублер. Об этом сообщили в мэрии. Ограничительные меры будут действовать вплоть до завершения на этом 

18 ноября 2016, 09:46
В Самаре студентам снизили цены на проезд

В Самаре студентам снизили цены на проезд

Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте для самарских студентов приостановлено. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

«По решению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с 20 ноября 2016 года приостановлено действие постановление главы 

17 ноября 2016, 05:26
Создатели Pokemon Go запретили играть за рулем

Создатели Pokemon Go запретили играть за рулем

С официальным уведомлением выступили на днях создатели Pokemon Go. Теперь, если пользователь управляет автомобилем, приложение автоматически блокируется. Последнее обновление популярной игры затронуло взаимодействие с GPS-навигацией.
Согласно новшествам, с этого момента станет отслеживаться скорость перемещения игрока в Pokemon Go, и при 

10 ноября 2016, 12:27
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