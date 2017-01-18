Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом



Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте



Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин … «ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 23 декабря.Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте по ссылке Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин