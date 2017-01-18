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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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16 января 2017, 05:10
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».

Понедельник, 16 января.

В ночное 

16 января 2017, 10:52
Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом

Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 23 декабря.

Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте по ссылке.

Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин 
23 декабря 2016, 11:36
В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей

В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей

Самарская область заняла 24-е место в рейтинге российских регионов по сроку накопления денег ну покупку автомобиля. Исследование подготовило аналитическое агентство «Автостат». В среднем машина в Самарской губернии стоит 1 млн 50 тысяч рублей, зарплата - 28 тысяч. Копить на новое 

23 декабря 2016, 04:58
В Тольятти мошенник продал арендованный автомобиль Lada Priora

В Тольятти мошенник продал арендованный автомобиль Lada Priora

Полицейские Тольятти задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По версии силовиков, он взял в аренду автомобиль Lada Priora и продал его. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Машина принадлежала 35-летнему мужчине. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый взял в аренду легковушку 

14 декабря 2016, 04:18
Самарская девушка победила в номинации «Лучшее тело», есть фото

Самарская девушка победила в номинации «Лучшее тело», есть фото

Модель из Самарской области Арина Зинченко победила в номинации «Лучшее тело» на конкурсе «Топ-модель России 2016», итоги которого подвели в Москве. Участвовали девушки в возрасте от 16 до 25 лет. С ними работали лучшие стилисты, фотографы и хореографы.

Победу 
13 декабря 2016, 07:25
В блогах: девушка убрала снег в самарском дворе

В блогах: девушка убрала снег в самарском дворе

В ЖЖ-сообществе "Самарский край" сообщили, что жители Самары сами взялись за лопаты. Устав ждать милости от властей и управляющих компаний, горожане собственным примером показывают, как надо работать, расчищая тротуары от снега. Например, Екатерина, хрупкая девушка и молодая мама, ударно 
5 декабря 2016, 10:40
Топ-новости: смартфоны Nokia, ледниковый период, девушка упала в котлован на Московском в Самаре

Топ-новости: смартфоны Nokia, ледниковый период, девушка упала в котлован на Московском в Самаре

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 2 декабря.

Смартфоны Nokia снова появятся в продаже в 2017 году. Гаджеты бренда на OC Android вернутся на рынок в первой половине следующего года. Подробности – по ссылке.
2 декабря 2016, 08:46
За неуплату кредита житель Самары может лишиться автомобиля Mazda 3

За неуплату кредита житель Самары может лишиться автомобиля Mazda 3

Судебные приставы арестовали автомобиль самарца, который задолжал банку 647 тысяч рублей.

Мужчина взял кредит на крупную сумму в одной из финансовых организаций. Залогом стала иномарка. Однако ежемесячные платежи житель Самары пропускал. В результате его долг перед банком превысил полмиллиона рублей, сообщили 

23 ноября 2016, 10:24
За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3

За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3

Житель Самары, не заплативший налогов почти на полтора миллиона рублей, лишился дорогой иномарки. Машину арестовали судебные приставы.

Самарец задолжал налоговой 1 миллион 400 тысяч рублей. В связи с этим фискалы обратились в службу судебных приставов. Они выяснили, что у должника есть 

17 ноября 2016, 10:34
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