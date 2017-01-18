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В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова
Блогер Игорь Кондратьев выяснял, как "Самару зачистили от маршала Устинова"? "Многострадальный бывший министр обороны СССР вряд ли думал, что после смерти его будут третировать на родине. На днях в самарском Союзе генералов заинтересовались, кто и когда "грохнул" название сквера …
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18 января 2017, 05:10
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За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы
Управляющие компании начнут штрафовать в случае неправильного начисления платы за предоставленные коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева вступило в силу 1 января. Деньги должны поступать на счета собственников жилья одновременно с перерасчетом. Только вот механизма для …
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18 января 2017, 03:15
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В блогах: дворники используют детский труд
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в одном из дворов по улице Королева дворник управляющей компании использует детский труд. Мужчина дает в месяц ребенку от 300 до 500 рублей. Мальчишка, ученик 4-го класса, сирота, живёт с бабушкой …
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18 января 2017, 09:49
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В Самаре на Гастелло снова забил фонтан
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17 января 2017, 05:49
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В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района …
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17 января 2017, 10:04
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В блогах: бумажная техника из Тольятти
Блогер Вадим Кондратьев рассказал про "замечательные модели техники из бумаги, сделанные тольяттинцем Алексеем Рыжовым": "В его коллекции насчитывается несколько десятков (если не сотен) кораблей, паровозов, танков. Модели выполнены с соблюдением всех пропорций оригинала. Сейчас Алексей начал собирать крейсер "Аврора". Корабли …
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17 января 2017, 10:01
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Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили …
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16 января 2017, 05:10
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Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре
Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».
Понедельник, 16 января.
В ночное …
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16 января 2017, 10:52
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Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 23 декабря.
Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте по ссылке.
Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин …
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23 декабря 2016, 11:36
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В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей
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23 декабря 2016, 04:58
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В Тольятти мошенник продал арендованный автомобиль Lada Priora
Полицейские Тольятти задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По версии силовиков, он взял в аренду автомобиль Lada Priora и продал его. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».
Машина принадлежала 35-летнему мужчине. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый взял в аренду легковушку …
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14 декабря 2016, 04:18
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Самарская девушка победила в номинации «Лучшее тело», есть фото
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13 декабря 2016, 07:25
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В блогах: девушка убрала снег в самарском дворе
В ЖЖ-сообществе "Самарский край" сообщили, что жители Самары сами взялись за лопаты. Устав ждать милости от властей и управляющих компаний, горожане собственным примером показывают, как надо работать, расчищая тротуары от снега. Например, Екатерина, хрупкая девушка и молодая мама, ударно …
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5 декабря 2016, 10:40
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Топ-новости: смартфоны Nokia, ледниковый период, девушка упала в котлован на Московском в Самаре
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 2 декабря.
Смартфоны Nokia снова появятся в продаже в 2017 году. Гаджеты бренда на OC Android вернутся на рынок в первой половине следующего года. Подробности – по ссылке.
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2 декабря 2016, 08:46
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За неуплату кредита житель Самары может лишиться автомобиля Mazda 3
Судебные приставы арестовали автомобиль самарца, который задолжал банку 647 тысяч рублей.
Мужчина взял кредит на крупную сумму в одной из финансовых организаций. Залогом стала иномарка. Однако ежемесячные платежи житель Самары пропускал. В результате его долг перед банком превысил полмиллиона рублей, сообщили …
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23 ноября 2016, 10:24
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За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3
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17 ноября 2016, 10:34