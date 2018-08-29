В социальных сетях появилось сообщение о лесном пожаре в Тольятти. Дым, поднимающийся над деревьями, сначала заметили жители Портпоселка. Очевидцы публикуют фотографии с места ЧП в социальных сетях.

«Горит лес у яхт-клуба «Дружба», - сообщил автор одного из постов.

По предварительным данным, площадь …