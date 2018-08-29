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Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе
Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтянников не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость …
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29 августа 2018, 10:50
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Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось
В Самаре провалились торги на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Ни один подрядчик не захотел участвовать в конкурсе, говорится в сообщении на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 236 тысяч рублей. Подрядчику предстояло восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой. …
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29 августа 2018, 10:06
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В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую
ГИБДД Тольятти отказалась отменять резонансный штраф, наложенный на местного водителя за то, что он пропустил карету скорой помощи. Об этом сообщает паблик "Мэш" соцсети "ВКонтакте". Автомобилист получил от ГАИ письмо, из которого узнал, что оштрафован справедливо и пересекать стоп-линию …
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29 августа 2018, 09:57
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Тольятти заволакивает дымом из-за лесного пожара
В социальных сетях появилось сообщение о лесном пожаре в Тольятти. Дым, поднимающийся над деревьями, сначала заметили жители Портпоселка. Очевидцы публикуют фотографии с места ЧП в социальных сетях.
«Горит лес у яхт-клуба «Дружба», - сообщил автор одного из постов.
По предварительным данным, площадь …
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19 сентября 2017, 03:41
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Сызрань затянуло дымом из-за лесного пожара в Ульяновской области
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8 сентября 2015, 03:11
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Под Читой при эвакуации из-за лесных пожаров погиб 3-летний ребенок
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13 апреля 2015, 11:12
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В Самарской области зафиксирован лесной пожар в Бузулукском бору
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4 августа 2014, 01:30