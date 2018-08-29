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Материалы по теме:

Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтянников не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость 

29 августа 2018, 10:50
Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

В Самаре провалились торги на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Ни один подрядчик не захотел участвовать в конкурсе, говорится в сообщении на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 236 тысяч рублей. Подрядчику предстояло восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой. 
29 августа 2018, 10:06
В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую

В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую

ГИБДД Тольятти отказалась отменять резонансный штраф, наложенный на местного водителя за то, что он пропустил карету скорой помощи. Об этом сообщает паблик "Мэш" соцсети "ВКонтакте". Автомобилист получил от ГАИ письмо, из которого узнал, что оштрафован справедливо и пересекать стоп-линию 
29 августа 2018, 09:57
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Тольятти заволакивает дымом из-за лесного пожара

Тольятти заволакивает дымом из-за лесного пожара

В социальных сетях появилось сообщение о лесном пожаре в Тольятти. Дым, поднимающийся над деревьями, сначала заметили жители Портпоселка. Очевидцы публикуют фотографии с места ЧП в социальных сетях.

«Горит лес у яхт-клуба «Дружба», - сообщил автор одного из постов.

По предварительным данным, площадь 

19 сентября 2017, 03:41
Сызрань затянуло дымом из-за лесного пожара в Ульяновской области

Сызрань затянуло дымом из-за лесного пожара в Ульяновской области

В понедельник, 7 сентября, жители западных районов Сызрани уловили в воздухе запах гари и дыма. Горожане активно обсуждали это в социальных сетях. Выяснилось, что причиной задымления стал лесной пожар в Ульяновской области. В село Садовое, где произошло возгорание, было направлено 
8 сентября 2015, 03:11
Под Читой при эвакуации из-за лесных пожаров погиб 3-летний ребенок

Под Читой при эвакуации из-за лесных пожаров погиб 3-летний ребенок

Из горящего дачного кооператива «Огонек» под Читой мужчина попытался вывезти 3-летнюю соседку. Водитель УАЗа не справился с управлением, машина врезалась в дерево, ребенок погиб.
Эвакуация была связана с лесным пожаром между селами Смоленка и Карповка под Читой.
На месте гибели 
13 апреля 2015, 11:12
В Самарской области зафиксирован лесной пожар в Бузулукском бору

В Самарской области зафиксирован лесной пожар в Бузулукском бору

По данным минлесхоза Самарской области, ЧП было зафиксировано в минувший четверг, 31 июля. В национальном парке «Бузулукский бор» на территории Борского района в 1,5 км от пос. Духовой произошёл лесной пожар. Огнеборцам удалось потушить возгорание в течение получаса. От огня 

4 августа 2014, 01:30
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