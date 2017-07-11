Блогер verqiz интересуется, "кому звонить и куда писать, если под твоими окнами уже не первый вечер молодые парни втыкают в свою ещё пока живую плоть шприцы с подозрительным содержимым?" "С одной стороны, мне пофиг до них: знают, что делают. Но ведь они это делают на глазах других людей, в том числе и подростков. И если здесь употребляют - значит, рядом кто-то торгует этой гадостью. Раньше, понятно, этим занималась наркополиция, но её расформировали, а теперь кто этими вопросами занимается?" - вопрошает блогер.
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В блогах: Сильный дождь
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11 июля 2017, 04:12
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Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона
Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере …
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11 июля 2017, 07:03
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Самарцев пытаются защитить от трамваев
Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края …
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11 июля 2017, 10:02
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Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали …
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10 июля 2017, 09:39
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Куда делось лето?
В паблике ВК - "Жесть Самара Тольятти" появилось необычное объявление, что жители Самарской области разыскивают лето. "Внимание. Пропало лето. Вышло из дома 1 июня и до сих пор не вернулось. Было одето во что-то зеленое и цветущее. Особые приметы: …
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7 июля 2017, 09:08
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В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта
В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ …
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7 июля 2017, 09:39
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Когда к инвалидности ведет психиатрия
Блогер Игорь Кондратьев показал, как работает бюро психиатрического профиля медико-социальной экспертизы на улице Молодогвардейской. "Здесь отдельный вход и безбарьерная среда, даже окна помечены специальными знаками. У некоторых людей, имеющих проблемы с психикой, достаточно непростые отношения с визуальным определением неких …
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6 июля 2017, 06:14
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Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире
Ведущий новостей английского телеканала BBC Хью Эдвардс более двух минут просидел молча в прямом эфире вследствие технической неполадки. По выражению The Guarduan, новости он открыл «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины».
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22 июня 2017, 12:42
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Парк в плачевном состоянии
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20 июня 2017, 06:36
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Шторм в Тольятти
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20 июня 2017, 06:31