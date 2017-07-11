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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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В блогах: Сильный дождь

В блогах: Сильный дождь

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Самарцев пытаются защитить от трамваев

Самарцев пытаются защитить от трамваев

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Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

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Куда делось лето?

Куда делось лето?

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7 июля 2017, 09:08
В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ 

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Когда к инвалидности ведет психиатрия

Когда к инвалидности ведет психиатрия

Блогер Игорь Кондратьев показал, как работает бюро психиатрического профиля медико-социальной экспертизы на улице Молодогвардейской. "Здесь отдельный вход и безбарьерная среда, даже окна помечены специальными знаками. У некоторых людей, имеющих проблемы с психикой, достаточно непростые отношения с визуальным определением неких 
6 июля 2017, 06:14
Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире

Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире

Ведущий новостей английского телеканала BBC Хью Эдвардс более двух минут просидел молча в прямом эфире вследствие технической неполадки. По выражению The Guarduan, новости он открыл «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины».
Кадры мрачного молчания несколько раз прерывала заставка «Срочный выпуск 

22 июня 2017, 12:42
Парк в плачевном состоянии

Парк в плачевном состоянии

Блогер stanislavsky063 в ЖЖ-сообществе "Самара ру" делится впечатлениями от прогулки по парку Металлургов. "Примерно год назад жители Кировского района попросили власть имущих обратить внимание на этот парк. По их словам, он нуждается в ремонте и реконструкции, - пишет автор. - 

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Шторм в Тольятти

Шторм в Тольятти

О последствиях ливня с ураганным ветром рассказывают в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Днем на город обрушился ливень с ураганным ветром, в некоторых местах были повалены деревья и даже замечен смерч. В час дня порыв ветра полностью сорвал кровлю с торгово-офисного центра, 

20 июня 2017, 06:31
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