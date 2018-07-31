В блогах: как человека может ограбить постигающий искусство дзен "Сбербанк"



"5 дней назад я решила кинуть 18 тысяч на сберовскую карту, чтобы оплатить с нее коммуналку, - пишет девушка. - Банкомат взял деньги и, обиженно хрюкнув, сообщил, что … Катя Милицкая предупредила в "Фейсбуке", как человека может подвести Сбербанк."5 дней назад я решила кинуть 18 тысяч на сберовскую карту, чтобы оплатить с нее коммуналку, - пишет девушка. - Банкомат взял деньги и, обиженно хрюкнув, сообщил, что