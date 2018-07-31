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В блогах: как человека может ограбить постигающий искусство дзен "Сбербанк"
Катя Милицкая предупредила в "Фейсбуке", как человека может подвести Сбербанк.
"5 дней назад я решила кинуть 18 тысяч на сберовскую карту, чтобы оплатить с нее коммуналку, - пишет девушка. - Банкомат взял деньги и, обиженно хрюкнув, сообщил, что …
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31 июля 2018, 04:39
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Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого
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31 июля 2018, 09:02
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«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать
Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
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30 июля 2018, 05:34
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В блогах: Осторожно, новое "разводилово" от Сбербанка
Дмитрий Иванов предупредил в "Фейсбуке" про новое "разводилово" от Сбербанка: "Приходит вдруг эсэмэска, что на расчетный счет фирмы пришел платеж. Никаких услуг СМС-оповещения подключено не было. Захожу в личный кабинет и вижу письмо от Сбербанка. В нем сказано: "Вам …
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29 июля 2018, 11:32
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В блогах: курьёзные подводные камни в работе Сбербанка
Олег Поздняков поведал в "Фейсбуке" про курьёзные подводные камни, с которыми могут столкнуться клиенты Сбербанка. "Никогда у меня не было сберовской карты и заводить ее не собирался", - пишет автор.
"Но тут, в связи с отъездом, захотел сделать …
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26 июля 2018, 05:56
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Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре
На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги …
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26 июля 2018, 01:13
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Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака
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20 июля 2018, 08:48
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Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018
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10 июля 2018, 02:39
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"Нестле Россия" отдаст 20 миллионов рублей за использование железнодорожных путей
Компания "Нестле Россия" выплатит почти 20 миллионов рублей самарскому ООО "Меридиан". Соответствующее решение принял областной арбитраж. Он уже рассматривал этот спор, принял решение в пользу истца, однако, оно было оспорено в апелляционной инстанции, вернувшей дело на повторное рассмотрение.
"Меридиан" выставил претензии …
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9 июля 2018, 10:37
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Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей
Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям …
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8 февраля 2018, 09:45
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Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей
Из конюшни на улице Халиловской в Куйбышевском районе Самары украли лошадей, передает 63.ru. Произошло это ночью 29 августа. Злоумышленники проникли на частную территорию и вывели четырех животных из загона. Утром хозяин не досчитался трех кобыл и одного жеребца. Некоторых …
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31 августа 2017, 10:37
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Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей
Столичный полицейский главк объявил тендер на приобретение десяти лошадей. Данная заявка появилась на портале госзакупок.
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20 июня 2017, 11:12