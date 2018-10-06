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В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими
По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов …
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6 октября 2018, 10:25
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе
Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не …
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6 октября 2018, 11:45
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В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"
Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще …
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6 октября 2018, 04:29
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В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева
Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь …
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6 октября 2018, 04:20
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В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»
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5 октября 2018, 05:03
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В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся
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4 октября 2018, 04:45
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Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина
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4 октября 2018, 11:28
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Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек
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4 октября 2018, 11:24
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В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
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5 сентября 2018, 05:39
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На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами
На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе …
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14 августа 2018, 10:49
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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру
Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».
«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается …
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16 апреля 2018, 01:18
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К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре
В Самаре предусмотрено более 101 миллиона рублей на установку к ЧМ-2018 дорожных знаков, которые после чемпионата уберут. Подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации ищет региональный минтранс. Помимо дорожных знаков, предусмотрена установка светофоров, ограждений, фан-барьеров, табло прибытия транспорта, …
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13 апреля 2018, 10:13