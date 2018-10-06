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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов 
6 октября 2018, 10:25
В блогах:

В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
В блогах. Минтруд:

В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"

Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще 
6 октября 2018, 04:29
В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь 
6 октября 2018, 04:20
В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В четверг, 4 октября, в Кинельском районе региона произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 13:30 19-летний парень ехал на ВАЗ 21099 по улице Невской в поселке Алексеевка. Он направлялся в сторону улицы Ленина, когда по пути сбил девятилетнюю девочку. 
5 октября 2018, 05:03
В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске ведется розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в среду, 3 октября. В 19:30 неизвестный автомобилист ехал на улице Советской в районе дома № 1. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и сбил человека, 
4 октября 2018, 04:45
Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

В среду, 3 октября, в областной столице под колесами иномарки оказался пешеход. По данным Госавтоинспекции, в 1:02 29-летняя женщина ехала на своем автомобиле «Киа Соул» по улице Гагарина. Автоледи направлялась со стороны Советской Армии к улице Карбышева. По пути она 
4 октября 2018, 11:28
Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Вечером, 3 октября в Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. 41-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении региональной столицы. В Сызранском районе мужчина разогнался до слишком высокой скорости. Из-за этого прицеп машины 

4 октября 2018, 11:24
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе 
14 августа 2018, 10:49
В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».

«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается 
16 апреля 2018, 01:18
К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре

К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре

В Самаре предусмотрено более 101 миллиона рублей на установку к ЧМ-2018 дорожных знаков, которые после чемпионата уберут. Подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации ищет региональный минтранс. Помимо дорожных знаков, предусмотрена установка светофоров, ограждений, фан-барьеров, табло прибытия транспорта, 

13 апреля 2018, 10:13
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