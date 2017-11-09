11
20
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           Y88b   d88P            8888888888P            888       888888888  
            Y88b d88P                   d88P             888       888        
             Y88o88P                   d88P              888       888        
 888  888     Y888P     .d8888b       d88P     888  888  88888b.   8888888b.  
 888  888      888      88K          d88P      `Y8bd8P'  888 "88b       "Y88b 
 Y88  88P      888      "Y8888b.    d88P         X88K    888  888         888 
  Y8bd8P       888           X88   d88P        .d8""8b.  888 d88P  Y88b  d88P 
   Y88P        888       88888P'  d8888888888  888  888  88888P"    "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: о загадках заброшенной мельницы под Самарой

В блогах: о загадках заброшенной мельницы под Самарой

Блогер honzales побывал на развалинах заброшенной мельницы в Кинельском районе. "До революции она была настолько большая, что к ней проложили канал от Большого Кинеля. По всей видимости, он предназначался для подвоза зерна и вывоза муки. Кто владел мельницей, уже 
9 ноября 2017, 09:50
В блогах: о цвете самарского герба на «Ладье»

В блогах: о цвете самарского герба на «Ладье»

Блогер Виталий Политов vot_tak_da отреагировал на предложение властей Самары сделать герб города на парусе стелы "Ладья" цветным. По замыслу авторов, это для того, чтобы герб не сливался с общим белым фоном. Решение по этому поводу сейчас прорабатывается. "Предлагаю тогда 
9 ноября 2017, 09:39
В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары

В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары

Блогер 63ru негодует из-за того "адового беспредела с парковками, который сейчас творится в центре Самары". "Вот честно, не нужны мне ваши отремонтированные дороги и оплиточенные скверы с лавками. Потому что невозможно к ним подъехать, чтобы погулять. Да что там 
9 ноября 2017, 09:28
В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж

В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж

Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня 

7 ноября 2017, 09:15
7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

Сегодня, 7 ноября, в Самаре состоится Парад Памяти. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. Изменилось движение семи автобусных маршрутов.

7 ноября в Самаре день памяти военного парада в Куйбышеве, который состоялся на главной площади города ровно 76 

7 ноября 2017, 10:01
В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

Возле станции метро «Московская», на кольце улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе в четверг, 2 ноября, начали монтировать новые светофоры. Заработать в штатном режиме они должны, когда будет открыто полноценное движение по развязке с возможностью проезда по улице Луначарского – 

3 ноября 2017, 11:45
В Самаре 4 ноября ограничат движение транспорта

В Самаре 4 ноября ограничат движение транспорта

В субботу, 4 ноября, в центре Самары, в связи с празднованием Дня народного единства с 10 часов утра до 22:00 будет ограничено движение транспорта, сообщили в мэрии. Остановка и стоянка транспорта там будет запрещена с 18 часов 3 ноября и 

30 октября 2017, 11:54
В Самаре изменится схема движения транспорта

В Самаре изменится схема движения транспорта

В областном правительстве сообщили об изменении движения транспорта, в связи с завершением необходимых работ на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега».

На Ново-Вокзальной и улице Аминева по постоянной схеме организуется двустороннее движение от 

27 октября 2017, 02:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.