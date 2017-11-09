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В блогах: о загадках заброшенной мельницы под Самарой
Блогер honzales побывал на развалинах заброшенной мельницы в Кинельском районе. "До революции она была настолько большая, что к ней проложили канал от Большого Кинеля. По всей видимости, он предназначался для подвоза зерна и вывоза муки. Кто владел мельницей, уже …
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9 ноября 2017, 09:50
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В блогах: о цвете самарского герба на «Ладье»
Блогер Виталий Политов vot_tak_da отреагировал на предложение властей Самары сделать герб города на парусе стелы "Ладья" цветным. По замыслу авторов, это для того, чтобы герб не сливался с общим белым фоном. Решение по этому поводу сейчас прорабатывается. "Предлагаю тогда …
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9 ноября 2017, 09:39
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В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары
Блогер 63ru негодует из-за того "адового беспредела с парковками, который сейчас творится в центре Самары". "Вот честно, не нужны мне ваши отремонтированные дороги и оплиточенные скверы с лавками. Потому что невозможно к ним подъехать, чтобы погулять. Да что там …
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9 ноября 2017, 09:28
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В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж
Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня …
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7 ноября 2017, 09:15
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7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта
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7 ноября 2017, 10:01
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В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского
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3 ноября 2017, 11:45
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В Самаре 4 ноября ограничат движение транспорта
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30 октября 2017, 11:54
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В Самаре изменится схема движения транспорта
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27 октября 2017, 02:41