|
В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары
Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.
«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. …
|
5 апреля 2018, 08:01
|
Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти
Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, …
|
4 апреля 2018, 02:58
|
В блогах: Хорошего стеклодува ищут в Самаре
Необычное объявление разместил блогер edinorogus. "Друзья, помогите, пожалуйста, найти хорошего самарского стеклодува! - обращается автор к ЖЖ-сообществу. - Нет ли среди ваших знакомых мастера, желательно с прямыми и золотыми руками из плеч? Или кого-то, кто знает такого Левшу? Очень …
|
4 апреля 2018, 07:03
|
В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого
|
3 апреля 2018, 06:38
|
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»
Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 …
|
3 апреля 2018, 07:00
|
Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка
|
30 марта 2018, 05:43
|
Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области
|
27 марта 2018, 01:06
|
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области
|
26 марта 2018, 11:34
|
Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары
|
7 марта 2018, 10:51
|
Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении
Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное …
|
5 мая 2017, 08:56
|
В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах
|
28 декабря 2016, 02:16
|
В Красноглинском районе построят три новых детских сада и школу
Перспективы развития одного из самых крупных районов Самары - Красноглинского обсудили в эту среду в ходе выездного заседания коллегии городской администрации. Чиновники составили письменный план действий.
В состав Красноглинского района входят 5 отдельных поселений, в том числе Береза и Прибрежный, а …
|
14 сентября 2016, 06:34