В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары



«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. … Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре.