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В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»
Игорь Ермоленко в соцсети «ВКонтакте» сигнализирует о неудовлетворительном поведении датчан на стадионе в Самаре 21 июня. «Некоторые датские болельщики регулярно забрасывали стаканами с пивом нижние ярусы. Не знаю, чего им пожелать: симметричного ответа от других фанатов, поражения и скорейшего …
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23 июня 2018, 12:57
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В блогах: «СБ и крысы»
"Крыса залезла в банкомат, съела миллион рупий и умерла..." - рассказывает в "Фейсбуке" самарец Вадим Афанасьев. "Кстати, эта история вполне может повториться и в Сбербанке, - добавляет он. - Например, в отделении на углу Революционной и К. Маркса. Там …
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22 июня 2018, 07:40
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Фото в блогах: «Ядовитое облако»
Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения …
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21 июня 2018, 07:00
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В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре
Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня …
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21 июня 2018, 07:03
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Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек
Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной …
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21 июня 2018, 09:42
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В блогах: «До пенсии еще пахать и пахать»
Самарский журналист и телеведущий Ян Налимов продолжает собирать отклики в "Фейсбуке" на свой пост про пенсионную реформу. «Что больнее всего задело лично меня в предстоящем увеличении пенсионного возраста, - пишет Налимов. - Обижают женщин: хотят добавить им сразу 8 …
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20 июня 2018, 12:20
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Пенсионный возраст все-таки повысят
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14 июня 2018, 05:16
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СМИ сообщили о возможности повышения минимального трудового стажа
В администрации президента и кабмине в настоящее время рассматривают вопрос повышения минимального трудового стажа для получения пенсии по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Как отмечается, резкое увеличение пенсионного возраста не даст нужный эффект для бюджета в краткосрочной …
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23 октября 2017, 09:15