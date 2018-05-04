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Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти
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4 мая 2018, 09:25
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Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре
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3 мая 2018, 01:03
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Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?
Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора", - пишет …
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27 апреля 2018, 08:00
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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и …
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27 апреля 2018, 12:42
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Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре
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27 апреля 2018, 09:30
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В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34
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26 апреля 2018, 05:04
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В блогах: «Лечилку проектов» оценили самарцы
Блогер Татьяна Ан поведала, что с 20 по 22 апреля делегация Самарской области принимала участие в Ассамблее некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. "Мероприятие, которое организуется при поддержке Фонда президентских грантов, каждый год проходит в Нижнем Новгороде. В состав самарской …
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26 апреля 2018, 08:00
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Росток сталинградского тополя посадили в Самаре
Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке …
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26 апреля 2018, 07:00
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В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей
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28 декабря 2017, 02:51
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В Самаре создают парк «Союз»
Музей «Самара космическая» повторно получил разрешение на подготовку проекта парка «Союз». Презентация плана «Взгляд в будущее», предусматривающего размещение рядом с ракетой «Союз» пассажирского самолета Ту-154 и космического аппарата «Ресурс-Ф2», состоялась осенью 2015 года. Позже схему трансформировали: появилась идея по периметру …
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14 ноября 2017, 07:08
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В Самаре на Металлурге появится современный парк
Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все …
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16 июня 2017, 03:53
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Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре
В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы …
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14 марта 2017, 01:54