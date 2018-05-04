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Материалы по теме:

Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

В Тольятти в День Победы 9 мая состоится авиашоу от легендарной пилотажной группы «Русь», аэроклубов ДОСААФ России и ЦСКА ВВС. Авиационное выступление пройдет в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Начало – в 11 часов. Будет организована работа 
4 мая 2018, 09:25
Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

В Самаре вечером 2 мая состоялась репетиция Парада Победы, который пройдет на площади Куйбышева в День Победы 9 мая. Названы даты еще двух репетиций. Они состоятся 4 и 5 мая, рассказали в пресс-службе главы региона. В параде примут участие 27 

3 мая 2018, 01:03
Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора",  - пишет 
27 апреля 2018, 08:00
В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и 
27 апреля 2018, 12:42
Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре

Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре

9 мая самарцы, как и все жители России, будут праздновать День Победы. На этот день запланирована обширная программа, включающая в себя  парад, на котором впервые перед зрителями проедет танк Т-34, концерты, возложение цветов. Торжества продлятся до 22:30. Своеобразной точкой станет 

27 апреля 2018, 09:30
В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34

В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34

В Самаре торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, на этот раз начнутся уже 7 мая. Все желающие смогут принять участие в торжественных церемониях возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в 11 часов утра и в 14:00. Впрочем, это можно 

26 апреля 2018, 05:04
В блогах: «Лечилку проектов» оценили самарцы

В блогах: «Лечилку проектов» оценили самарцы

Блогер Татьяна Ан поведала, что с 20 по 22 апреля делегация Самарской области принимала участие в Ассамблее некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. "Мероприятие, которое организуется при поддержке Фонда президентских грантов, каждый год проходит в Нижнем Новгороде. В состав самарской 
26 апреля 2018, 08:00
Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке 
26 апреля 2018, 07:00
В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В пятницу, 29 декабря, в Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей. МАУ «Парки Самары» приглашает горожан в этот день посетить парк 50-летия октября (парк Металлургов).

«С 10:00 до 12:00 откроем двери в новом лебяжнике для всех, кто 
28 декабря 2017, 02:51
В Самаре создают парк «Союз»

В Самаре создают парк «Союз»

Музей «Самара космическая» повторно получил разрешение на подготовку проекта парка «Союз». Презентация плана «Взгляд в будущее», предусматривающего размещение рядом с ракетой «Союз» пассажирского самолета Ту-154 и космического аппарата «Ресурс-Ф2», состоялась осенью 2015 года. Позже схему трансформировали: появилась идея по периметру 
14 ноября 2017, 07:08
В Самаре на Металлурге появится современный парк

В Самаре на Металлурге появится современный парк

Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все 

16 июня 2017, 03:53
Появилось видео, как будет выглядеть

Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре

В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы 

14 марта 2017, 01:54
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