Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре 9 мая самарцы, как и все жители России, будут праздновать День Победы. На этот день запланирована обширная программа, включающая в себя парад, на котором впервые перед зрителями проедет танк Т-34, концерты, возложение цветов. Торжества продлятся до 22:30. Своеобразной точкой станет …