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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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Владельцев квартир хотят избавить от обязанности регулярно проверять коммунальные счетчики
Росстандарт пообещал избавить россиян от так называемого «поверочного рабства». Ведомство намерено внести законопроект, избавляющий владельцев жилья от обязанности регулярно делать поверку счетчиков воды. Точность показаний должен обеспечивать поставщик, достаточно того, что потребитель платит за потребляемые ресурсы, считают чиновники. В случае …
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5 февраля 2019, 02:43
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В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?
Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы …
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5 февраля 2019, 09:18
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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В блогах: проект самарского Дворца спорта даже не направлялся в Главгосэкспертизу
Блогер Илья Круговой рассказал про странную ситуацию с проектом самарского Дворца спорта. "Сегодня мне позвонили из Главгосэкспертизы и огорошили. Оказывается, документ не только не рассматривался ведомством. Он туда даже не поступал! - утверждает автор. - А ведь ранее сообщалось, …
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1 февраля 2019, 10:43
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Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января
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24 января 2019, 06:33
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Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре
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24 января 2019, 05:25
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Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди
Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.
Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый …
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24 января 2019, 03:54
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