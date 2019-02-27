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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской
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27 февраля 2019, 05:31
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной
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27 февраля 2019, 04:25
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Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки
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27 февраля 2019, 03:53
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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В блогах: Родственников - к ответственности. Про скандал с гробом у БД
Самой главной темой в самарской блогосфере в эту пятницу стал скандал с гробом у здания областного правительства. "Какие-то родственники привезли труп усопшего к Белому дому, типа им его захоронить не дают", - пишет в "Фейсбуке" самарчанка Ольга Паулова. - …
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22 февраля 2019, 08:15
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Специалисты определили срок жизни мемов
Средняя продолжительность жизни интернет-мемов не превышает двух лет, утверждают австралийские эксперты сувенирной сети Yellow Octopus. Специалисты применили инструмент Google Trends для анализа срока жизни мемов, вирусных видео, мобильных приложений и гаджетов.
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29 сентября 2017, 02:07
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Ученые смогут по смайлам раскрывать личность человека
Английские ученые намерены исследовать характер человека по смайлам, эмодзи, мемам и другим средствам «невербальной коммуникации». Об этом рассказывается на страницах издания Trends in Cognitive Sciences.
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18 января 2017, 11:16
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