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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В этом году в Самаре высадят почти 33 000 квадратных метров цветников. Как сообщили в горадминистрации, улицы областной столицы украсят бегонии, петунии, ипомеи, катарантусы и еще примерно 50 растений. Клумбы разместят на бульварах, в скверах, парках и других общественных пространствах. 
27 февраля 2019, 04:25
Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

В Сызрани произошла шокирующая история: неизвестные живодеры жестоко расправились с собакой, перед смертью животное пережило настоящие пытки. У собаки, привязанной к столбу, выбиты зубы и переломаны лапы. Погибшее животное нашли вечером во вторник, 26 февраля, около автобусной остановки в районе 
27 февраля 2019, 03:53
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь 
25 февраля 2019, 08:48
В блогах: Родственников - к ответственности. Про скандал с гробом у БД

В блогах: Родственников - к ответственности. Про скандал с гробом у БД

Самой главной темой в самарской блогосфере в эту пятницу стал скандал с гробом у здания областного правительства. "Какие-то родственники привезли труп усопшего к Белому дому, типа им его захоронить не дают", - пишет в "Фейсбуке" самарчанка Ольга Паулова. - 
22 февраля 2019, 08:15
Специалисты определили срок жизни мемов

Специалисты определили срок жизни мемов

Средняя продолжительность жизни интернет-мемов не превышает двух лет, утверждают австралийские эксперты сувенирной сети Yellow Octopus. Специалисты применили инструмент Google Trends для анализа срока жизни мемов, вирусных видео, мобильных приложений и гаджетов.
Авторы исследования поясняют, что мемы еще можно считать долгожителями, 

29 сентября 2017, 02:07
Ученые смогут по смайлам раскрывать личность человека

Ученые смогут по смайлам раскрывать личность человека

Английские ученые намерены исследовать характер человека по смайлам, эмодзи, мемам и другим средствам «невербальной коммуникации». Об этом рассказывается на страницах издания Trends in Cognitive Sciences.
Как говорит социолог Линда Кай из университета Эдж-Хилл в Ормскирке, люди применяют эмодзи в качестве 

18 января 2017, 11:16
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