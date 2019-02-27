В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая" … Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях,