Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге от нашей страны и от форума.
В ходе общения с участниками - молодыми инженерами и специалистами - Йорг высказался против антироссийских санкций, которые вредят, как он считает, многим странам. По словам Мойтена, недальновидно вводить санкции из-за политических решений других стран, которые не касаются Германии никоим образом. Кроме того, санкции вредят всем вовлеченным странам и, по большому счету, ни на что не влияют. Он выступает за установление доверительных и дружественных отношений между Россией и Германией. Также считает, что главное в крымском вопросе - это воля крымчан, которые сами решали, с кем им быть. Мойтен прогулялся по палаточному лагерю ребят, попробовал себя в центрифуге и испытал тренажёр кабины пилота.
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8 июня 2018, 02:27
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5 июня 2018, 04:33
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Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме
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6 февраля 2018, 07:27
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17 августа 2017, 06:17