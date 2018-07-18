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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

Александр Иванников в "ФБ" пожаловался, насколько тяжело работать со Сбербанком предпринимателям.

"Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль!" - утверждает автор. "Сначала висишь на линии, потом говорят, что клиентский менеджер - это секретные данные и надо назвать номер счета, 

18 июля 2018, 09:29
В блогах: почему я так

В блогах: почему я так "люблю" Сбербанк

Василий Ко поведал в "Фейсбуке", почему он "любит" (в кавычках) Сбербанк: "За отношение к клиентам!"

"Почему самый крупный банк великой державы не может нанять необходимое количество операторов для обслуживания своих клиентов?! - негодует автор. - Почему я должен 
11 июля 2018, 10:32
17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре

17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре

17-летний блогер Тео Огден и его отец Стивен сняли видео, в котором поделились с подписчиками впечатлениями от России. Лондонцы побывали на матчах чемпионата мира по футболу-2018 в нескольких городах-организаторах, и это позволило им развенчать десять популярных мифов о нашей стране 
10 июля 2018, 12:54
В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро

В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро

Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.

"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. 
10 июля 2018, 10:03
Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников

Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников

3 июля 2018 года в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Международному молодежному промышленному Форуму «Инженеры будущего – 2018».

О вовлечении молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса, подготовке инженерных кадров, деловой и образовательной программах Форума рассказали первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый 

5 июля 2018, 09:25
Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».

Документ подписали Первый вице-президент 

3 июля 2018, 10:00
В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»

В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»

Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщает на своей странице в "Фейсбуке", что при обсуждении поправок в бюджет они вместе с коллегой Альфией Когогиной внесли важное изменение в законопроект, касающееся поддержки автопроизводителей: 
19 июня 2018, 08:00
Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Главной темой расширенного заседания 
8 июня 2018, 02:27
Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления

Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления

В Москве в среду, 6 июня, состоится расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Заседание будет посвящено теме «Российское машиностроение в условиях наращивания санкционного давления: вызовы и возможные ответы». Участники заседания: генеральный директор ГК 

5 июня 2018, 04:33
Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимают участие порядка 50-ти компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов  энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых 

15 февраля 2018, 12:28
Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова получила  Благодарность Минпромторга России за объективное освещение актуальных вопросов отечественной промышленной отрасли. Награды лучшим членам организации на прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  вручил Председатель 

6 февраля 2018, 07:27
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На "Самарском электромеханическом заводе" прошел традиционный День донора

В этот раз в акции приняли участие около 50 человек. Отметим, подобные мероприятия постоянно проводятся по всей стране, на предприятиях и в вузах, по инициативе одной из крупнейших общественных организаций "Союз машиностроителей России".
Как говорят сотрудники областной станции переливания крови, 

17 августа 2017, 06:17
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