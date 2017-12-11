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В блогах: про штрафы и эвакуаторы
Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?
"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле …
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11 декабря 2017, 07:53
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В блогах: История самарского марафонского движения
Блогер bepowerback рассказывает историю самарского марафонского движения.
"Раньше лыжные марафоны на пятьдесят километров у мужчин и тридцать километров у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто областных чемпионатов по лыжным гонкам. Чуть в стороне …
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11 декабря 2017, 07:04
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В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы
Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.
«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до …
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8 декабря 2017, 11:35
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В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой
Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".
"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - …
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8 декабря 2017, 11:18
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Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары
Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре города. Арбитражный суд Самарской области отказал ей в иске, где она требовала убрать ограничения, наложенные на принадлежащий ей участок. «Трансгруз» владеет землей в границах улиц Ульяновской, Самарской и Галактионовской рядом с памятником культуры …
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7 декабря 2017, 01:00
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Blue Frontiers собирается построить первую в мире деревню на воде
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4 декабря 2017, 09:26
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Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых
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29 ноября 2017, 12:08
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В январе Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий требования к долевому строительству
Об этом заявил председатель Комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Делается это в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. В частности, в отношении застройщика вводится требование обазательного соблюдения нормативов финансовой устойчивости. В случае их …
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29 ноября 2017, 07:58
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Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона
Федеральная антимонопольная служба уличила областное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в нарушении закона о контрактной системе. При проведении тендера на строительство поликлиники за 40 миллионов рублей в самарском микрорайоне Южный Город организация установила в документации к аукциону такие требования к …
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28 ноября 2017, 10:10
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Фонд кино даст кинотеатрам Самарской области по 5 млн рублей
Российский Фонд кино выделит по 5 миллионов рублей на модернизацию кинотеатров в двух малых городах Самарской области. Согласно приказу госорганизации, субсидии получат Кинельский «Центр культурного развития» и Октябрьский «Дом молодежных организаций». Деньги выделяются в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров …
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21 ноября 2017, 09:02
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В Самаре выделенные на реконструкцию цирка деньги решили отозвать
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10 ноября 2017, 04:19
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Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет
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23 октября 2017, 01:52
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В Сибири будет создан Российско-китайский центр по изучению ядерной физики
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9 июня 2015, 05:37
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В России скоро появится центр по борьбе с бактериями и вирусами
Национальный интеграционный центр мониторинга биологических угроз, или НИЦ МБУ – так будет называться первый подобный центр, который откроется в середине 2018 года. Необходимость в создании учреждения возникла в связи с высокой миграцией вирусов и увеличением рисков заражения инфекционными заболеваниями, способных …
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13 марта 2015, 02:15
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В Самарской области в марте откроют крупнейший в Поволжье миграционный центр
В Тольятти завершаются ремонтные работы в специальном учреждении временного содержания мигрантов. Оно рассчитано на 180 человек. Это будет крупнейшее подобное заведение в Поволжье. Спецприемник расположен в здании бывшего техникума производственных технологий и экологии промышленности на ул. Новозаводской.
В четырехэтажном корпусе будут …
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19 февраля 2014, 03:25