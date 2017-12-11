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В блогах: про штрафы и эвакуаторы

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"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле 
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В блогах: История самарского марафонского движения

В блогах: История самарского марафонского движения

Блогер bepowerback рассказывает историю самарского марафонского движения.

"Раньше лыжные марафоны на пятьдесят километров у мужчин и тридцать километров у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто областных чемпионатов по лыжным гонкам. Чуть в стороне 
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В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.

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В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой

В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой

Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".

"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - 
8 декабря 2017, 11:18
Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары

Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары

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7 декабря 2017, 01:00
Blue Frontiers собирается построить первую в мире деревню на воде

Blue Frontiers собирается построить первую в мире деревню на воде

В течение нескольких лет стартап Blue Frontiers собирается возвести близ Таити первое на нашей планете поселение на воде. Речь идет о деревне, но в перспективе по данной технологии будут строиться и большие города.
Деревня Blue Frontiers будет и туристической достопримечательностью, 

4 декабря 2017, 09:26
Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

43% граждан России из числа принимавших участие в опросе ВЦИОМ расходуют на отдых до 10% своих доходов. Для каждого шестого опрошенного эта цифра достигает от 11-20%.
Преимущественно подобные расходы отличают жителей российской столицы и Санкт-Петербурга. В этих мегаполисах каждый третий 

29 ноября 2017, 12:08
В январе Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий требования к долевому строительству

В январе Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий требования к долевому строительству

Об  этом заявил председатель Комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Делается это в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. В частности, в отношении застройщика вводится требование обазательного соблюдения нормативов финансовой устойчивости. В случае их 

29 ноября 2017, 07:58
Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба уличила областное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в нарушении закона о контрактной системе. При проведении тендера на строительство поликлиники за 40 миллионов рублей в самарском микрорайоне Южный Город организация установила в документации к аукциону такие требования к 

28 ноября 2017, 10:10
Фонд кино даст кинотеатрам Самарской области по 5 млн рублей

Фонд кино даст кинотеатрам Самарской области по 5 млн рублей

Российский Фонд кино выделит по 5 миллионов рублей на модернизацию кинотеатров в двух малых городах Самарской области. Согласно приказу госорганизации, субсидии получат Кинельский «Центр культурного развития» и Октябрьский «Дом молодежных организаций». Деньги выделяются в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров 

21 ноября 2017, 09:02
В Самаре выделенные на реконструкцию цирка деньги решили отозвать

В Самаре выделенные на реконструкцию цирка деньги решили отозвать

Реконструкция цирка в Самаре на улице Молодогвардейской, похоже, откладывается. Деньги из казны на эти цели решили пока не тратить. Это следует из поправок к бюджету Самарской области, которые внесены в Самарскую губернскую думу.

В этом году для работ в 
10 ноября 2017, 04:19
Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет

Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет

Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет — как с компьютеров, так и с мобильных устройств. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс. Денег». С начала 2017 года число переводов выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным 

23 октября 2017, 01:52
В Сибири будет создан Российско-китайский центр по изучению ядерной физики

В Сибири будет создан Российско-китайский центр по изучению ядерной физики

Новое научное учреждение будет заниматься исследованиями в области ядерной физики. Оно будет создано в Новосибирске на базе Института ядерной физики им. Г.И. Будкера. Также одна из главных задач центра – укрепление научного сотрудничества между Россией и странами БРИКС – Китаем, 
9 июня 2015, 05:37
В России скоро появится центр по борьбе с бактериями и вирусами

В России скоро появится центр по борьбе с бактериями и вирусами

Национальный интеграционный центр мониторинга биологических угроз, или НИЦ МБУ – так будет называться первый подобный центр, который откроется в середине 2018 года. Необходимость в создании учреждения возникла в связи с высокой миграцией вирусов и увеличением рисков заражения инфекционными заболеваниями, способных 
13 марта 2015, 02:15
В Самарской области в марте откроют крупнейший в Поволжье миграционный центр

В Самарской области в марте откроют крупнейший в Поволжье миграционный центр

В Тольятти завершаются ремонтные работы в специальном учреждении временного содержания мигрантов. Оно рассчитано на 180 человек. Это будет крупнейшее подобное заведение в Поволжье. Спецприемник расположен в здании бывшего техникума производственных технологий и экологии промышленности на ул. Новозаводской.

В четырехэтажном корпусе будут 

19 февраля 2014, 03:25
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