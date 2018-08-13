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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. 
13 августа 2018, 09:55
Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Аналитики портала "Домофонд" составили рейтинг экологического благополучия 150 городов России. При этом речь идет не о реальных показателях загрязнённости, а о том, как местные жители оценивают обстановку в своих муниципалитетах. В опросе приняли участие 61 734 человека по всей России. 
13 августа 2018, 09:42
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. В этом году он праздновал двойной юбилей — полвека прошло с того момента, как любители авторской песни впервые собрались вместе, в то же время по количеству проведенных фестивалей он стал 45-м. 
 
Юбилейный 45-й Грушинский 
13 августа 2018, 09:14
Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование 
13 августа 2018, 09:02
Самарцы выяснили, почему самолеты низко летают над городом

Самарцы выяснили, почему самолеты низко летают над городом

Над Самарой стали низко летать самолеты, причем происходит это как днем, так и по ночам. Встревоженные горожане говорят, что воздушные суда могут пролететь над  областной столицей 4-5 раз в день очень низко, а по  ночам их даже слышно. 
 
Непривычное явление объяснили 
13 августа 2018, 09:32
Где отдыхают самарцы этим летом

Где отдыхают самарцы этим летом

В июне-июле этого года жители Самарской области чаще, чем в прошлом году, летали из аэропорта «Курумоч» на зарубежные курорты. Число отдыхающих за границей выросло на 23%, если сравнивать с показателями за этот же период 2017 года. Услугами воздушной гавани воспользовались 
3 августа 2018, 12:35
В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - 

1 августа 2018, 04:47
Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

В Самаре, в аэропорту Курумоч, появился прямой рейс в Новосибирск. Направление будет обслуживать авиакомпания S7. Пассажиры будут летать по маршруту Самара – Новосибирск на самолетах Embraer 170. В расписании – по два вылета в неделю. Из Самары – по субботам 

5 июня 2018, 04:20
Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов

Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов

70% опрошенных готовы ввести временные запреты на полеты для хулиганов
4 июня 2018, 11:22
Появилось видео с самолётов-участников Парада Победы в Самаре

Появилось видео с самолётов-участников Парада Победы в Самаре

В Самаре парапланерист и фотограф Андрей Востров опубликовал в Сети видео, снятое с самолетов-участников Парада Победы 2018 года, который состоялся на площади Куйбышева 9 мая.  В небе пилоты аэроклуба ДОСААФ на самолетах Як-52 исполнили фигуры высшего пилотажа. Камеры были прикреплены 

11 мая 2018, 09:54
Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы

Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы

Самару и Новосибирск свяжут регулярные прямые авиарейсы. Первый такой борт отправится из аэропорта «Курумоч» уже 2 июня. Перевозки пассажиров будет осуществлять авиакомпания S7 на самолетах Embraer 170. Рейсы будут отправляться 2 раза в неделю: в субботу в 00:15 и в 

13 апреля 2018, 12:00
33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК

33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК "Курумоч"

Звонок о бомбе поступил на телефон экстренных служб в 13.45.  Пассажиры были эвакуированы, но аэропорт продолжал принимать самолёты - сообщили в пресс-службе "Курумоча". На месте работали кинологи и взрывотехники, однако, взрывчатка найдена не была. Проверка завершилась в 16.40, а в 17.00 

27 апреля 2016, 06:56
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