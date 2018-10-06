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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов 
6 октября 2018, 10:25
В блогах:

В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями

В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями

Самарец Михаил Пивоваров через "Твиттер" потребовал прекратить дорожный произвол на перекрестке Московского шоссе и БКК. "Там вообще жесть какая-то! После красного загорается желтый, машины трогаются... а затем опять красный! Зеленого не было вообще. Десятки водителей, введенных в заблуждение, поехали на 
6 октября 2018, 10:15
В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь 
6 октября 2018, 04:20
В Сызрани засняли переплывающего реку лося

В Сызрани засняли переплывающего реку лося

На YouTube-канале администрации Сызрани появился необычный видеоролик. Рыбаки из Сызрани сняли видео, героем которого стал переплывающий реку Сызранка лось. Животное поймали в кадр, когда оно находилось напротив Спасской башни Кремля и набережной. Кстати, лось настоящий спортсмен - авторы видео движутся 
14 сентября 2018, 09:54
Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Зоозащитники из Самары бьют тревогу: в опасности оказалась семья бурых медведей, которую выставили на продажу хозяева придорожного кафе на трассе Самара - Оренбург. Как рассказала волонтер Ангелина Гриневич, трое косолапых — 10-летние Потап и Валя были выкуплены у зоопарка и 
27 августа 2018, 09:50
Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
22 августа 2018, 03:13
Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Городские власти Тольятти озаботились проблемой содержания в многоэтажках домашних животных. Городская дума утвердила свод правил по благоустройству, одна из его глав касается домашних питомцев. Будут или нет соблюдать его тольяттинцы - это вопрос, но им точно придется смириться с перспективой 
7 августа 2018, 08:59
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