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В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими
По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов …
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6 октября 2018, 10:25
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе
Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не …
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6 октября 2018, 11:45
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В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями
Самарец Михаил Пивоваров через "Твиттер" потребовал прекратить дорожный произвол на перекрестке Московского шоссе и БКК. "Там вообще жесть какая-то! После красного загорается желтый, машины трогаются... а затем опять красный! Зеленого не было вообще. Десятки водителей, введенных в заблуждение, поехали на …
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6 октября 2018, 10:15
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В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева
Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь …
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6 октября 2018, 04:20
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В Сызрани засняли переплывающего реку лося
На YouTube-канале администрации Сызрани появился необычный видеоролик. Рыбаки из Сызрани сняли видео, героем которого стал переплывающий реку Сызранка лось. Животное поймали в кадр, когда оно находилось напротив Спасской башни Кремля и набережной. Кстати, лось настоящий спортсмен - авторы видео движутся …
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14 сентября 2018, 09:54
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Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры
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27 августа 2018, 09:50
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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек
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7 августа 2018, 08:59