В блогах о новом снятии ареста с карты «с сюрпризом» продолжают ругать работу Сбербанка в Самарской области. На этот раз клиенты поведали, как финансовое учреждение навязывает страховку. Вопиющий случай произошел в селе Клявлино. «Сотрудница банка грубым тоном сказала, что не станет отправлять заявку, … На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру»ругать работу Сбербанка в Самарской области. На этот раз клиенты поведали, как финансовое учреждение навязывает страховку. Вопиющий случай произошел в селе Клявлино. «Сотрудница банка грубым тоном сказала, что не станет отправлять заявку,