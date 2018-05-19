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Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре
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18 мая 2018, 04:15
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Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре
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18 мая 2018, 03:27
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Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре
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18 мая 2018, 03:19
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
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18 мая 2018, 02:07
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В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»
В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора …
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18 мая 2018, 10:03
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В блогах о новом снятии ареста с карты «с сюрпризом»
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают ругать работу Сбербанка в Самарской области. На этот раз клиенты поведали, как финансовое учреждение навязывает страховку. Вопиющий случай произошел в селе Клявлино. «Сотрудница банка грубым тоном сказала, что не станет отправлять заявку, …
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18 мая 2018, 09:54
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В блогах: «Жуткий туалетный квест по-самарски»
В паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» взывают к мэрии города, чтобы она наконец-то занялась вечной проблемой практически полного отсутствия общественных туалетов в центре. Горе тому самарцу или гостю города-курорта, которому, уж извините за подробности, приспичит где-нибудь …
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17 мая 2018, 10:24
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В блогах: «Снятие ареста с карты «с сюрпризом»
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают жаловаться на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз клиенты поведали, как неимоверно трудно финансовому учреждению дается одна элементарная операция с картами. «Еще 27 апреля пристав отправил по электронной …
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17 мая 2018, 10:19